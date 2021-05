Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno detto sì. Il post su Instagram

Dopo aver recentemente condiviso con i follower le immagini del battesimo della figlia Mia, a sorpresa arriva oggi dai social, la notizia del matrimonio rimandato a causa della pandemia. La coppia, che aveva deciso di non posticipare il battesimo della piccola svoltosi alla presenza di pochi invitati, ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero che li ritrae teneramente abbracciati mentre si baciano. Per l'ex velina e l'ex campione di nuoto la felicità è massima. Come lo stesso Magnini aveva dichiarato, "il 2021 è l'anno giusto". Queste le parole a corredo della foto in cui annuncia la lieta novella: "Abbiamo detto SI 🤍🤍🤍 c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine... ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora 🤍🤍🤍🤍🤍🤍 #12Maggio