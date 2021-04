Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il battesimo della figlia Mia

La coppia ha pubblicato alcuni scatti per mostrare la cerimonia in chiesa, alla presenza di pochi invitati. Samantha Crippa e Philippe Renault Jr. madrina e padrino

“Le tue ali sono già spuntate, il tuo volo sta per cominciare. Auguri piccola nostra Mia, sei il nostro amore infinito” ha scritto Magnini a corredo di uno scatto con la figlia. “Tanti Auguri piccolina nostra, che la luce e l’Amore di Dio ti protegga per tutta la Vita . Un giorno di (piccola) festa tutto per te, tra di noi a casa con tanti sorrisi sinceri e pieni d’Amore, nel giorno in cui compi 7 mesi” ha scritto la 39enne, pubblicando una serie di foto che la ritraggono insieme a Mia e alla primogenita Sofia, 13 anni il prossimo luglio, avuta dall’ex Davide Bombardini. “Orgoglioso e fiero di essere il padrino di questa meravigliosa bambina ! Battesimo di Mia Magnini 25-04-2021” ha scritto l'imprenditore Philippe Renault Jr. Madrina la ballerina Samantha Crippa .

approfondimento

Giorgia Palmas, auguri a Filippo Magnini: "Tu il regalo più bello"

“Solo noi, con le mascherine ma molta emozione e sincerità” hanno raccontato Giorgia e Filippo sui social, ripresi durante la cerimonia religiosa e poi a casa, per una festa tra pochi intimi. Tra palloncini, decorazioni bianco e oro e una grande torta. Ai pochi invitati è stata regalata la bomboniera, una ballerina di Swarovski. “Siamo tutti tamponati e abbiamo subito rimesso la mascherina dopo gli scatti” ha precisato ancora Giorgia, per giustificare le foto in cui appaiono senza mascherina insieme al padrino e alla madrina.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nozze rimandate

Dopo aver rimandato le nozze a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), Filippo Magnini ha precisato che il 2021 sarà l'anno giusto. In una recente intervista rilasciata a Donna Moderna, l'ex nuotatore 39enne ha confessato: “Volevamo già sposarci lo scorso anno ma la pandemia ha sparigliato le carte. Quest’anno ce la faremo. A tutti costi. Perché io questa ragazza me la voglio proprio sposare. Ah, l’ho già detto? Lo ridico”. Magnini ha poi parlato di come Mia abbia cambiato la loro vita. “Drasticamente, ma in meglio. La piccola Mia è il pezzo di puzzle che mancava. Volete la verità? Averla tra di noi ancora mi emoziona, guardarla nella sua mini perfezione mi pizzica gli occhi più del cloro. Ma sto cercando di smettere, non voglio che i primi ricordi di Mia siano di un babbo che la guarda e lacrima!”.