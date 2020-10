Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano il primo mese di Mia

L’ultimo post, sui loro profili Instagram, è tutto per la piccola Mia. E per il suo primo mese di vita.

“1 mese di te… Mia. Ti amiamo” ha scritto Filippo Magnini, postando una foto che lo ritrae seduto accanto alla compagna Giorgia, che tiene in braccio la neonata. “Quanto si può amare in 30 giorni?! Tantissimo... e anche di più. 1 mese di te, 1 mese di noi” gli ha fatto eco la Palmas, pubblicando l’immagine di un bacio alla sua secondogenita.

E, mentre il nuotatore postava le sue immagini da neo papà entusiasta subito dopo la nascita di Mia , Giorgia Palmas ricordava quei momenti con un post che la ritraeva ancora col pancione: “Questa foto è di esattamente un mese fa, quando mi mancava solo un giorno e poco più al momento del parto, al momento in cui mi sarei i nnamorata perdutamente della piccola Mia. Ricordo quei momenti quando senti che sei ad un passo dal toccare la felicità e non solo tu ma tutta la tua famiglia, tremi per l’emozione nell’attesa di quegli ultimi momenti, e hai paura perché già la ami tantissimo, perchè vuoi che tutto vada bene, chi è genitore può capirmi... Ringrazio Dio e la vita tutti i giorni, nulla al mondo è più importante della salute delle persone che ami ”.

Giorgia Palmas dopo il parto

Durante la gravidanza, Giorgia Palmas ha condiviso moltissime foto del suo pancione. E, dopo il parto, ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne.

Postando nelle sue Instagram Story foto che la ritraevano con ancora un po’ di pancetta, ha spiegato: “Mi avete scritto che sono già in forma, mi avete fatto i complimenti, vi ringrazio tantissimo e spero che a tutte le donne dopo il parto facciate gli stessi apprezzamenti, gli stessi complimenti, perché è una cosa molto importante. La pancia ancora c’è un po’, non mi lamento per carità, ma è giusto dire che ognuno ha i suoi tempi, ci vuole del tempo per tornare in forma. Bisogna avere solo un po’ di pazienza e fare le cose con calma”.