È nata Mia, la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

“Oggi è un giorno meraviglioso perché tu amore nostro infinito sei arrivata tra di noi”. Inizia così il post pubblicato su Instagram da Giorgia Palmas per dare la notizia della nascita della figlia Mia, avuta con il compagno Filippo Magnini. “È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi”, scrive ancora la neomamma. Nel post, compare una foto della piccola, che pesa 3,6 chili, dove si vede il braccialetto portato dalla neonata su cui è scritto il nome "Mia".