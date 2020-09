Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la prima foto di famiglia con Mia

Giorgia Palmas: “Il nostro sogno diventato realtà”

approfondimento

È nata Mia, la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Un lungo messaggio per dare il benvenuto alla piccola Mia, in questo modo Giorgia Palmas ha annunciato la nascita della sua secondogenita: “Mia. Oggi è un giorno meraviglioso perché tu amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare”.

Poche ore dopo la showgirl ha deciso di condividere la prima romantica ed emozionante foto di famiglia con la nuova arrivata, in breve tempo il post ha fatto il pieno di like contandone al momento oltre 195.000, queste le sue parole nella didascalia della foto: “Il senso della vita, il nostro sogno diventato realtà, Mia. E quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto”.