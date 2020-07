Giorgia Palmas: il divertente scatto in spiaggia con Filippo Magnini

Poche ore fa Giorgia Palmas ( FOTO ) ha condiviso un divertente scatto insieme allo sportivo; infatti, nella foto i due mettono in bella mostra i loro addominali, da un lato il fisico scolpito del nuotatore, dall’altro il pancione della modella. Questa la didascalia del post: “Non so come farlo capire a Filippo Magnini che può fare gli addominali che vuole tanto la pancia più bella quest’estate ce l’ho io”.

Social: quando i post diventano virali

Se Giorgia Palmas ha fatto il pieno di consensi con questa simpatica foto, altre star di caratura nazionale e mondiale hanno conquistato i media.

Il primo nome è quello di Martina Stella, che ha ammaliato i fan con un post su Instagram; poi abbiamo visto Alena Seredova, che ha condiviso un tenerissimo scatto in compagnia della piccola Vivienne Charlotte, e Chiara Ferragni che ha pubblicato alcune foto della sua vacanza in Sardegna.

Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo internazionale, le Spice Girls hanno celebrato il ventiduesimo compleanno dell’iconico singolo Viva Forever, Kylie Minogue ha fatto il suo atteso ritorno con il singolo Say Something e Dua Lipa ha annunciato una collaborazione con Madonna, Missy Elliot (FOTO) e The Blessed Madonna.