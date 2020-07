Giorgia Palmas pubblica un tenero scatto: "Aspettando te"

Social: i post virali

approfondimento

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: l'ecografia svela il sesso del bimbo

Se Giorgia Palmas ha condiviso uno scatto della sua gravidanza, altre star di portata nazionale e mondiale hanno conquistato i social con video e post divenuti virali in pochissimo tempo.

Il primo nome è quello di Alena Seredova che ha raccontato un frammento di vita quotidiana con il dolce scatto in compagnia della piccola Vivienne Charlotte, poi è stata la volta delle Spice Girls che hanno festeggiato il ventiduesimo compleanno dell’iconico singolo Viva Forever.

Restando nel mondo delle sette note, Kylie Minogue ha fatto il suo atteso comeback discografico con il singolo Say Something, mentre Mariah Carey ha dato il via ai festeggiamenti per il trentesimo anniversario della sua carriera, entrambe con post sui rispettivi profili Instagram.

Infine, è stata la volta di Achille Lauro che ha annunciato l’uscita del nuovo album 1990 e del video ufficiale di Scat Men, singolo in collaborazione con Ghali e Gemitaiz.