Baby K in concerto, tutte le date del tour estivo

Nei prossimi mesi Baby K sarà in tour in numerose città italiane. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Roma-Bangkok con Giusy Ferrari, Da zero a cento, Playa, Buenos Aires, Bolero con Mika e Voglio ballare con te in duetto con Andrés Dvicio
Baby K ha annunciato le date della tournée estiva. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Sanremo a Rieti. Nel novembre dello scorso anno la rapper ha lanciato il suo ultimo singolo Dimmi dimmi dimmi.
bABY k, il tour estivo
Il 25 aprile Baby K è tornata in tour con la prima data a Carloforte. Dopo lo spettacolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 700.000 follower: “Forse è vero che mi sento davvero libera solo su un palco circondata da voi. La data zero è stata stupenda, Carloforte grazie per l’amore che mi avete trasmesso, il tour è ufficialmente partito”. Ora, la cantante ha svelato gli appuntamenti live in programma nei prossimi mesi aggiungendo: “Altre date in arrivo”. Ecco tutti i concerti annunciati:
- 26 maggio, Porto Salvo (VV)
- 28 maggio, Augusta (SR)
- 22 giugno, Civitella Roveto (AQ)
- 18 luglio, Arborea (OR)
- 20 luglio, Sant’Antonio Abate (NA)
- 24 luglio, Malta
- 1 agosto, Sanremo (IM)
- 3 agosto, Villacidro (SU)
- 28 agosto, Rieti (RI)
- 5 settembre, Campanedda (SS)
- 12 settembre, Oschiri (SS)
Approfondimento
Baby K è tornata con Dimmi dimmi dimmi
Baby K è tra i nomi più noti della scena musicale italiana. Nel 2013 l’artista ha lanciato il suo primo album Una seria conquistando subito l’attenzione del pubblico e della critica. All’interno anche il brano Killer in duetto con Tiziano Ferro. Tra i suoi lavori più amati troviamo sicuramente Icona e Donna sulla Luna.
Nel corso degli anni Baby K ha scalato le classifiche con numerosi successi, tra i quali Roma-Bangkok con Giusy Ferrari. La canzone ha conquistato il disco di diamante in Italia. Citiamo anche Da zero a cento, Playa, Buenos Aires e Fino al Blackout. Spazio alle collaborazioni: da Bolero con Mika a Mohicani con i Boomdabash passando per Voglio ballare con te in duetto con Andrés Dvicio e Non dire una parola con Álvaro Soler. Inoltre, l’artista vanta oltre un miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube.
Approfondimento
Baby K, è uscito il videoclip del nuovo singolo Fino al blackout
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno