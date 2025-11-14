Baby K è tornata con Dimmi dimmi dimmi

Tra i grandi successi dell’artista ricordiamo Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, Voglio ballare con te con Andrés Dvicio, Da zero a cento, Playa, Mohicani con i Boomdabash e Bolero con Mika
Baby K ha lanciato il nuovo singolo Dimmi dimmi dimmi. A pochi mesi di distanza dall’uscita del tormentone Follia mediterranea, l’artista è tornata con un brano che mescola sonorità reggaeton e pop.
A giugno Baby K ha pubblicato il tormentone Follia mediterranea raccontando sul suo profilo Instagram: “Il passaggio da prodotto raccontato, valutato, giudicato a persona che vuole raccontarsi da sola. Da quello che vogliono gli altri a volontà propria. Da immagine a carne. Da carne a cuore pulsante. Non è una rivoluzione. È una rivelazione. E una volta che lo sai — che sei viva — non puoi più tornare nella scatola”. Ora, l'artista ha lanciato il brano Dimmi dimmi dimmi raccontando amore, gelosia e voglia di ballare: “Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre / È un brivido sulla pelle / Ma tu balli con lei / La nostra canzone”.
Ecco il testo di Dimmi dimmi
Yo Baby K
le mie parole più fatti
ma che noia questo party
vado in macchina e mi tolgo questi tacchi
e metto le Niky
potrei affogare nei tuoi occhi
ma finirò per farti ghosting
tu ti sciogli come ghiaccio dalla bocca
e scendi sui fianchi
dentro il locale non faccio la fila
domani mi sveglierò a pezzi
la luna ci spia one shot e via
se prendo la mira vai giù
Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre
è un brivido sulla pelle
ma tu balli con lei
la nostra canzone
dimmi dimmi dimmi
no non mi offendo
che tanto qua fa lo stesso
sto ballando con un altro
la nostra canzone
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
con chi stai ballando la nostra canzone
Io t’aspettavo come pioggia in centro a Dubai
ora trovi una scusa per un ‘ciao come stai?’
solo perché ti piace quello che non hai
stanotte ti darò quello che mi dai
così mi vuoi bruciare con quegli occhi Bengala
vuoi prenderti la scena come un corpo alla scala
ma cosa vuoi che sia, cosa vuoi che sia
non esiste amore senza gelosia
dentro il locale non faccio la fila
domani mi sveglierò a pezzi
la luna ci spia one shot e via
se prendo la mira vai giù
Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre
è un brivido sulla pelle
ma tu balli con lei
la nostra canzone
dimmi dimmi dimmi
no non mi offendo
che tanto qua fa lo stesso
sto ballando con un altro
la nostra canzone
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
con chi stai ballando la nostra canzone
Se prendo la mira vai giù
tanto, tanto, tanto nulla è per sempre
è un brivido sulla pelle
ma tu balli con lei
la nostra canzone
dimmi dimmi dimmi
no non mi offendo
che tanto qua fa lo stesso
sto ballando con un altro
la nostra canzone
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
con chi stai ballando la nostra canzone
Ohi bebe ma lei chi è
ohi bebe ma lei chi è
Quest’estate l’artista ha portato la sua musica sui pachi di numerose città: “Mi sono sciolta ogni volta che vi avevo davanti, in migliaia, con i vostri cartelloni, i baci che mi tiravate e i cuori fatti con le mani”. Baby K ha aggiunto: “Chissà se finirò per raccontarle o se un giorno le metterò dentro le canzoni…per ora posso solo dire che almeno so di essere viva davvero”.
Baby K è tra le artiste di maggior successo nella storia della musica italiana, ricordiamo il disco di diamante per il brano Roma-Bangkok in collaborazione con Giusy Ferreri. Il videoclip della canzone conta più di trecento milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra i brani più amati di Baby K, citiamo anche Voglio ballare con te con Andrés Dvicio, Da zero a cento, Playa, Mohicani con i Boomdabash e Bolero con Mika.
Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski
