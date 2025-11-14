Baby K è tornata con Dimmi dimmi dimmi

Baby K ha lanciato il nuovo singolo Dimmi dimmi dimmi. A pochi mesi di distanza dall’uscita del tormentone Follia mediterranea, l’artista è tornata con un brano che mescola sonorità reggaeton e pop.

baby k, il nuovo singolo è dimmi dimmi dimmi

A giugno Baby K ha pubblicato il tormentone Follia mediterranea raccontando sul suo profilo Instagram: “Il passaggio da prodotto raccontato, valutato, giudicato a persona che vuole raccontarsi da sola. Da quello che vogliono gli altri a volontà propria. Da immagine a carne. Da carne a cuore pulsante. Non è una rivoluzione. È una rivelazione. E una volta che lo sai — che sei viva — non puoi più tornare nella scatola”. Ora, l'artista ha lanciato il brano Dimmi dimmi dimmi raccontando amore, gelosia e voglia di ballare: “Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre / È un brivido sulla pelle / Ma tu balli con lei / La nostra canzone”.

Ecco il testo di Dimmi dimmi

Yo Baby K

le mie parole più fatti

ma che noia questo party

vado in macchina e mi tolgo questi tacchi

e metto le Niky

potrei affogare nei tuoi occhi

ma finirò per farti ghosting

tu ti sciogli come ghiaccio dalla bocca

e scendi sui fianchi

dentro il locale non faccio la fila

domani mi sveglierò a pezzi

la luna ci spia one shot e via

se prendo la mira vai giù

Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre

è un brivido sulla pelle

ma tu balli con lei

la nostra canzone

dimmi dimmi dimmi

no non mi offendo

che tanto qua fa lo stesso

sto ballando con un altro

la nostra canzone

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

con chi stai ballando la nostra canzone

Io t’aspettavo come pioggia in centro a Dubai

ora trovi una scusa per un ‘ciao come stai?’

solo perché ti piace quello che non hai

stanotte ti darò quello che mi dai

così mi vuoi bruciare con quegli occhi Bengala

vuoi prenderti la scena come un corpo alla scala

ma cosa vuoi che sia, cosa vuoi che sia

non esiste amore senza gelosia

dentro il locale non faccio la fila

domani mi sveglierò a pezzi

la luna ci spia one shot e via

se prendo la mira vai giù

Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre

è un brivido sulla pelle

ma tu balli con lei

la nostra canzone

dimmi dimmi dimmi

no non mi offendo

che tanto qua fa lo stesso

sto ballando con un altro

la nostra canzone

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

con chi stai ballando la nostra canzone

Se prendo la mira vai giù

tanto, tanto, tanto nulla è per sempre

è un brivido sulla pelle

ma tu balli con lei

la nostra canzone

dimmi dimmi dimmi

no non mi offendo

che tanto qua fa lo stesso

sto ballando con un altro

la nostra canzone

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

con chi stai ballando la nostra canzone

Ohi bebe ma lei chi è

ohi bebe ma lei chi è