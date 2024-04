Baby K è tornata, il nuovo singolo è Fino al blackout

Musica

Regina delle chart italiane, negli ultimi anni Claudia Judith Nahums, in arte Baby K, si è imposta nel mercato discografico grazie a brani che hanno dominato le classifiche. Oggi, 5 febbraio spegne 40 candeline sulla sua torta di compleanno. Ripercorriamo le tappe della sua carriera nella gallery

Nata il 5 febbraio 1983 a Singapore e cresciuta a Londra, Baby k (all'anagrafe Claudia Judith Nahum) è l'artista italiana dei record con il suo "urban pop" dal gusto e sonorità internazionali. Nel 2013, trionfa agli MTV Awards aggiudicandosi il premio Best New Artist

Collabora con diversi tra gli artisti più importanti del panorama musicale italiano come Tiziano Ferro, che sarà direttore creativo del suo primo album in una major discografica "Una Seria" con le produzioni curate da Michele Canova. Altre collaborazioni vedono in nomi di Giusy Ferreri, Major Lazer, Max Pezzali, J-Ax