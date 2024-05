Baby K, è uscito il videoclip del nuovo singolo Fino al blackout

baby k, il videoclip di fino al blackout

Negli anni Baby K ha dominato la scena musicale estiva, e non solo, divenendone la protagonista indiscussa, basti pensare ai cinque dischi d’oro, ai diciassette dischi di platino e al disco di diamante per Roma-Bangkok, unico brano tutto al femminile ad aver raggiunto tale traguardo nel nostro Paese.

Il 19 aprile l’artista ha lanciato Fino al blackout raccontando: “Questi mesi passati in studio ho avuto modo di riappropriarmi di quello che sento mio, sfidando me stessa e buttandomi in tutto, senza rimorsi e senza scuse da porre. Il testo e la melodia di Fino al Blackout sono stati scritti da me, e sono orgogliosa di poter dire che sono anche producer di questo brano, al mio fianco Massimo Macs Barberis”.

Baby K ha sviluppato l’idea, la coreografia e l’immaginario visivo del videoclip diretto da Matilde Composta e girato presso Villa Atelier, situata a Polpenazze del Garda e progetta nel 1972 dall’architetto Maurizio Betta.