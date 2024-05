Mika al Lucca Summer Festival: “La gioia come forma di resistenza”

Venerdì 19 luglio Mika sarà in concerto al Lucca Summer Festival . In attesa della data italiana dell’ Apocalypse Calypso Tour , l’artista ci ha anticipato alcuni dettagli dello show in cui teatro e pop si incontreranno per un’esperienza unica: "Non vedo l’ora di portare questo show in Italia".

mika: “voglio perdermi nella follia del palcoscenico"

Un artista in continua evoluzione che negli anni ha spaziato tra generi e lingue. A pochi mesi dall’uscita dell’album Que ta tête fleurisse toujours interamente in lingua francese, Mika si prepara all’unico show italiano dell’Apocalypse Calypso Tour. Ecco cosa ci ha raccontato.

Il 19 luglio sarai in concerto al Lucca Summer Festival.

Non vedo l’ora di portare questo show in Italia. Ho cercato di mescolare il mondo del teatro con quello della musica. Nella mia carriera ho sempre seguito la libertà di espressione unendo il pop alla classica e all’elettronica. Provengo da culture diverse e vorrei che la mia musica potesse fare lo stesso: unire mondi differenti.

Ci puoi anticipare qualcosa?

Entrerete in un universo. Non è stato facile realizzare questo spettacolo perché sono partito dall’album Que ta tête fleurisse toujours interamente in lingua francese per mettere in piedi uno show che potesse funzionare anche in altri Paesi, come ad esempio l’Italia e la Germania. Ho unito diversi capitoli della mia vita. Credo sia importante avere il coraggio di costruire uno spettacolo che abbia un inizio e sopratutto una destinazione.

Cosa ti aspetti da questo concerto?

Non lo so, sono molto curioso. Conosco bene la città e spero che il pubblico risponda con la mia stessa energia, voglio perdermi nella follia del palcoscenico. Lucca ha un legame molto forte con la musica ed è la città perfetta per questo tour. Sarà l’unica data in Italia.

Sul palco sei solito portare gioia e colore

La cosa fondamentale è la fonte dell’allegria. Questo sentimento è una forma di resistenza alla gravità della vita in generale, la gioia come manifestazione di resistenza. Spero di continuare ad avere questo sentimento anche a ottant’anni.

Un messaggio importante

Un apparente testo naïf nasconde in realtà una costruzione molto più forte. Quando presenti qualcosa con questa energia puoi affrontare anche argomenti di cui normalmente non parleresti. Puoi portare la discussione a un altro livello ottenendo una risposta più istintiva.