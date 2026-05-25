La decima edizione dei riconoscimenti assegnati agli anime ha trasformato Tokyo nel cuore pulsante dell’animazione giapponese contemporanea, confermando la portata globale raggiunta dal settore. L’evento, segnato da numeri senza precedenti, spettacoli musicali e celebrazioni dedicate ai franchise più influenti degli ultimi anni, ha registrato 73 milioni di voti espressi dai fan di tutto il mondo

La decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards ha trasformato Tokyo nel cuore pulsante dell’animazione giapponese contemporanea, confermando la portata globale raggiunta dal settore. L’evento, segnato da numeri senza precedenti, spettacoli musicali e celebrazioni dedicate ai franchise più influenti degli ultimi anni, ha registrato un dato simbolico destinato a fotografare l’evoluzione del fenomeno anime: 73 milioni di voti espressi dai fan di tutto il mondo. La serata ha consacrato definitivamente My Hero Academia FINAL SEASON, premiato come Anime dell’Anno, mentre produzioni come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito e Solo Leveling hanno dominato numerose categorie tecniche, dimostrando quanto il panorama anime sia oggi competitivo, articolato e capace di imporsi su scala internazionale.

Il successo di My Hero Academia FINAL SEASON Il riconoscimento più importante della manifestazione è andato a My Hero Academia FINAL SEASON, capitolo conclusivo di una delle opere più seguite dell’ultimo decennio. Il premio ha assunto il valore di una consacrazione per una serie che ha accompagnato milioni di spettatori attraverso il percorso di crescita di Deku, Bakugo e degli studenti della U.A., diventando uno dei simboli dell’esplosione globale degli anime. A rendere ancora più emblematico il momento è stata la partecipazione di The Weeknd, incaricato di consegnare il premio principale della serata. La presenza della popstar canadese, da tempo appassionata dichiarata di anime, ha rappresentato perfettamente la contaminazione culturale che oggi caratterizza questo universo: musicisti, attori hollywoodiani, artisti K-pop e creator digitali condividono ormai riferimenti e linguaggi appartenenti alla cultura anime. Approfondimento My Hero Academia, l'anime diventerà un film live action

Una cerimonia tra orchestra, nostalgia e cultura pop L’evento si è svolto presso il Grand Prince Hotel Shin Takanawa, dove la cerimonia ha alternato premiazioni, performance musicali e omaggi ai grandi classici dell’animazione giapponese, con un’impostazione vicina ai grandi show internazionali. Ad aprire la manifestazione è stata la Tokyo Philharmonic Orchestra, protagonista di un tributo orchestrale dedicato agli storici vincitori degli Anime Awards. Nel corso della serata si sono poi susseguiti artisti appartenenti sia alla scena asiatica sia a quella occidentale, contribuendo a sottolineare il carattere sempre più trasversale dell’industria anime. Tra i momenti più celebrati dal pubblico c’è stata l’esibizione di DEAN FUJIOKA, che ha interpretato History Maker, sigla di Yuri!!! on ICE, il primo anime ad aver conquistato il premio Anime dell’Anno nella storia della manifestazione. Una scelta dal forte valore simbolico, capace di evidenziare quanto il panorama dell’animazione giapponese si sia trasformato nel corso degli ultimi dieci anni. La componente musicale ha occupato uno spazio centrale durante tutta la cerimonia. Yoko Takahashi ha celebrato il trentesimo anniversario di Neon Genesis Evangelion eseguendo A Cruel Angel’s Thesis, mentre gli ASIAN KUNG-FU GENERATION hanno riportato sul palco Haruka Kanata, storica seconda opening di Naruto. Due performance che hanno ricordato il peso emotivo delle colonne sonore e delle sigle nella memoria collettiva degli appassionati. Approfondimento My Hero Academia, annunciato il terzo film

Demon Slayer e Solo Leveling dominano le categorie tecniche Se My Hero Academia FINAL SEASON ha conquistato il riconoscimento principale, altri titoli hanno monopolizzato numerose categorie della serata. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito si è aggiudicato il premio come Film dell’Anno e quello per la Miglior Colonna Sonora, firmata da Yuki Kajiura e Go Shiina. Un risultato che conferma la straordinaria forza del franchise, capace di continuare a dominare il botteghino internazionale e di trasformare ogni nuova uscita in un evento globale. Grande spazio anche per Solo Leveling Stagione 2 -Arise from the Shadow-, che ha ottenuto i premi per Miglior Anime d’Azione e Migliori Animazioni. Il riconoscimento ha certificato l’impatto tecnico della produzione e il forte consenso raccolto dalla seconda stagione negli ultimi mesi. Approfondimento Nippon Sangoku è uno degli anime più promettenti usciti quest'anno

L’ascesa di Gachiakuta e il successo de Il Monologo della Speziale Tra le sorprese della manifestazione si è distinto Gachiakuta, premiato sia per il Miglior Character Design sia per il Miglior Background Art. Il doppio riconoscimento ha messo in evidenza quanto l’identità visiva sia diventata fondamentale nell’industria anime contemporanea, dove lo stile grafico rappresenta sempre più un elemento decisivo per il successo di una serie. Applausi anche per Il Monologo della Speziale, ormai considerato uno degli anime più apprezzati degli ultimi anni. La seconda stagione ha vinto il premio come Miglior Anime Drammatico, oltre ai riconoscimenti per la regia assegnati ad Akinori Fudesaka e Norihiro Naganuma. Il personaggio di Maomao è stato invece premiato come Miglior Protagonista, anche grazie all’interpretazione vocale di Aoi Yuki, vincitrice inoltre del premio per il Miglior Doppiatore giapponese. Approfondimento Jujutsu Kaisen 3, dove vedere la serie anime

Il riconoscimento a Tatsuya Nagamine e la dimensione globale degli anime Uno dei passaggi più significativi della serata è stato il conferimento del Global Impact Award al regista Tatsuya Nagamine. Dai lavori su Dragon Ball Super a quelli su ONE PIECE, passando per PreCure e Ojamajo Doremi, il suo contributo è stato riconosciuto come fondamentale nella diffusione internazionale dell’animazione giapponese. L’intera manifestazione ha evidenziato come gli anime abbiano ormai superato da tempo la necessità di ottenere legittimazione culturale. Oggi dialogano direttamente con Hollywood, con il K-pop, con l’industria musicale mainstream e con le grandi piattaforme di streaming, rivolgendosi a un pubblico globale senza più mediazioni culturali. Approfondimento Occhi di Gatto, in arrivo il nuovo anime

Tutti i vincitori dei Crunchyroll Anime Awards 2026 Il premio Anime dell’Anno è andato a My Hero Academia FINAL SEASON, mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito ha ottenuto il riconoscimento come Film dell’Anno. Lazarus ha vinto nella categoria Miglior Anime Originale, mentre ONE PIECE è stato premiato come Miglior Serie in Prosecuzione. A Gachiakuta è andato il titolo di Miglior Nuova Serie. Per la categoria Miglior Opening ha trionfato On The Way di AiNA THE END per DAN DA DAN Stagione 2, mentre il premio per il Miglior Ending è stato assegnato a I dei BUMP OF CHICKEN per My Hero Academia FINAL SEASON. Solo Leveling Stagione 2 -Arise from the Shadow- ha conquistato sia il premio per il Miglior Anime d’Azione sia quello per le Migliori Animazioni. DAN DA DAN Stagione 2 è stato invece premiato come Miglior Commedia. Il Monologo della Speziale (stagione 2) ha ottenuto il riconoscimento come Miglior Anime Drammatico. Re:ZERO -Starting Life in Another World- Stagione 3 ha vinto nella categoria Miglior Anime Isekai, mentre The Fragrant Flower Blooms With Dignity è stato premiato come Miglior Anime Sentimentale. Per il Miglior Slice of Life il riconoscimento è andato a SPY x FAMILY Stagione 3. Gachiakuta ha inoltre ottenuto i premi per Miglior Background Art e Miglior Character Design. La Miglior Regia è stata assegnata ad Akinori Fudesaka e Norihiro Naganuma per Il Monologo della Speziale (stagione 2). Maomao, protagonista della stessa serie, ha ricevuto il premio come Miglior Protagonista. Katsuki Bakugo di My Hero Academia FINAL SEASON è stato scelto come Miglior Personaggio Secondario, mentre Anya Forger di SPY x FAMILY Stagione 3 ha conquistato il riconoscimento dedicato al personaggio “Da proteggere a ogni costo”. Il premio per la Miglior Canzone in un Anime è andato a “IRIS OUT” di Kenshi Yonezu per Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze. La Miglior Colonna Sonora è stata assegnata a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito, grazie al lavoro di Yuki Kajiura e Go Shiina. Aoi Yuki ha ottenuto il premio per il Miglior Doppiatore giapponese per il ruolo di Maomao ne Il Monologo della Speziale (stagione 2), mentre Mosè Singh è stato premiato come Miglior Doppiatore italiano per l’interpretazione di Denji in Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze. Approfondimento Moonrise, un anime attualissimo che mescola i generi