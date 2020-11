My Hero Academia, annunciato il terzo film

In merito si è espresso anche Kohei Horikoshi , autore dell’opera, che ha voluto lanciare un messaggio ai fan nel mondo: “Il terzo film di ‘My Hero Academia’ è in lavorazione. Grazie a tutti voi per aver continuato a tifare per Deku e i suoi compagni per tutto questo tempo. Avevo detto che probabilmente ‘ Heroes Rising’ sarebbe stato l’ultimo film. Abbiamo invece un nuovo lungometraggio in arrivo. Vi è stato un grandissimo supporto. Non riesco neanche più a dormire la notte”.

Ottime notizie per i fan di “ My Hero Academia ”. L’ultima uscita dell’anno del settimanale di Shueisha, “Weekly Shonen Jump” numero 52, ha confermato che il terzo film della saga arriverà nel corso del 2021, per esattezza durante la prossima estate.

I fan italiani attendono con ansia l’arrivo del secondo film, “My Hero Academia: Heroes Rising”, su Netflix (previsto per il 24 dicembre 2020 ), dov’è già presente il primo. Ad oggi non sono invece disponibili ulteriori informazioni sulla terza pellicola che, come le precedenti, sarà canonica.

Questi sono dei veri e propri super poteri, posseduti dalla maggior parte della popolazione, che ha visto nascere numerose società di Eroi, ai quali viene affidato l’ordine pubblico. Il più forte di tutti i tempi è senza dubbio All Might, simbolo di pace.

Va da sé che in molti abbiano deciso di non utilizzare i quirk a fin di bene. Sono così nate delle organizzazioni criminali, villain di questo universo. Midoriya Izuku è un grandissimo ammiratore di All Might, che sogna di diventare l’eroe più forte mai esistito. È però nato senza quirk. Un giorno la sua vita cambia, quando All Might in persona lo salva da un villain.

L’eroe gli spiega di dover affrontare la realtà. Il suo destino non è quello di diventare un eroe. In seguito però Izuku si pone tra il suo amico Bakugo e lo stesso villain che lo aveva attaccato. Senza pensarci su due volte, il protagonista si getta nella mischia e il suo coraggio ispira All Might, presente tra la folla, che risolve la situazione. Offre poi a Izuku la possibilità di diventare un eroe. Il giovane si è dimostrato degno e All Might gli tramanda il suo quirk, All for One. Ha così inizio la sua incredibile avventura.