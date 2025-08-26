Occhi di Gatto, in arrivo il nuovo anime

Il canale YouTube di Disney+ ha condiviso le prime immagini del reboot dell’anime basato sul manga Cat's Eye - Occhi di gatto di Tsukasa Hōjō. La serie tv farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) venerdì 26 settembre

Dopo mesi di attesa, Disney+ ha finalmente pubblicato il primo teaser ufficiale del reboot di Occhi di gatto, il celebre anime basato sull'omonimo manga scritto da Tsukasa Hōjō. La serie tv farà il suo debutto in Giappone tra poche settimane.

occhi di gatto, cosa sappiamo sulla serie tv Le sorelle Sheila, Kelly e Tati Tashikel torneranno a emozionare il pubblico con le loro avventure. Di giorno proprietarie di un locale e di notte ladre di opere d'arte, le protagoniste hanno appassionato i telespettatori divenendo tra i personaggi più amati e popolari del mondo dell'animazione. A oltre quarant'anni dalla nascita, Occhi di gatto tornerà a vivere con il reboot targato Disney+. Il canale YouTube della piattaforma di streaming ha condiviso le prime immagini del lavoro offrendo così uno sguardo sulla produzione. La serie tv farà il suo debutto in Giappone tra poche settimane, più precisamente venerdì 26 settembre. Al momento nessuna comunicazione ufficiale per quanto riguarda la distribuzione sul mercato italiano, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Approfondimento Occhi di gatto, cosa sapere sulla serie tv francese live action

Parallelamente alla diffusione del trailer, l’account Instagram di Disney Plus Japan ha pubblicato il poster ufficiale della serie tv. Come riportato da Comicbook, la celebre artista nipponica Ado ha inciso una nuova versione della sigla di apertura, cantata da Cristina D’Avena (FOTO) nella versione italiana. Approfondimento Occhi di gatto, Disney annuncia una nuova produzione animata

