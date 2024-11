Occhi di gatto, Disney annuncia una nuova produzione animata

Durante il Disney APAC Content Showcase, andato in scena lo scorso giovedì a Singapore, Disney ha annunciato la produzione di un nuovo adattamento dell'anime Occhi di gatto di Tsukasa Hōjō, che debutterà in esclusiva su Disney+ nel 2025.

Nel video teaser d'annuncio, la popstar Ado (di cui nessuno conosce il volto) esegue una cover della sigla originale del cartone, grande classico degli anni Ottanta.

Cosa sappiamo sul ritorno di Occhi di gatto

Al momento non si sa se Occhi di gatto tornerà sotto forma di film o serie tv. L'unica cosa certa è che, al centro della trama, ci sono le tre sorelle che di giorno gestiscono un bar e di notte si trasformano in ladre d'arte.

Il manga è stato pubblicato tra il 1981 al 1985, e ha ispirato due stagioni dell'anime firmato Tokyo Movie Shinsha. La prima stagione, composta da 36 episodi, è andata in onda tra il 1983 e il 1984. La seconda stagione, in 37 episodi, è stata invece trasmessa tra il 1984 e il 1985.

Il franchise ha poi ispirato l'anime crossover Lupin III vs. Occhi di gatto, che ha debuttato nel gennaio 2023 in tutto il mondo su Prime Video (il progetto celebrava il 50esimo anniversario di Lupin III e il 40° anniversario di Occhi di gatto). Non solo: ha anche dato origine alla serie francese live-action che ha debuttato sui canali francesi TF1 e TF1+ l'11 novembre scorso, e che presto arriverà in streaming su Prime Video.