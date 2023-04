Occhi di gatto, in arrivo una serie live-action

Il celeberrimo cult Anni Ottanta Occhi di gatto (“Cat's Eye”) diventerà presto una serie live-action. Ad annunciare la notizia, il quotidiano Le Parisien, così come rilanciato da Wired Italia nel post che potete leggere in fondo a questo articolo. Sarebbe il canale francese Tf1 a produrla, per la regia di Alexandre Laurent (Les Combattantes e Le Bazar de la Charitè) e la produzione Big Band Story. Il debutto è previsto in Francia nel corso del 2024 per poi essere rilasciata anche nel resto del mondo. Non si conoscono ulteriori dettagli, né sul cast, né sull'eventuale data di uscita, certo è che la gioia di ritrovare sul piccolo schermo le tre sorelle Sheila, Kelly e Tati, è già esplosa tra i fan sui social.

il disco d'oro per la sigla cantata da Cristina D'avena (e da intere generazioni)

La serie anime Occhi di gatto, andata in onda in Italia per la prima volta nel lontano 1985 in tv, ha conquistato e fatto cantare intere generazioni di telespettatori (bambini e non). E a tal proposito, ricordiamo che la sigla del celebre cartone interpretata da Cristina D'avena, scritta da Alessandra Valeri Manera con la musica di Ninni Carucci, ha ottenuto la certificazione d'oro FIMI, dopo 36 anni dal suo debutto in tv e dalla prima pubblicazione in vinile su 45 giri. Ma sopratutto, è ancora oggi una delle sigle dei cartoons più amata di sempre. E come dimenticare, nel 2018 a Roma, in occasione del Romics, la rassegna internazionale del fumetto, dell'animazione, del cinema e dei videogames, l'esibizione della regina delle sigle proprio davanti all'ideatore del manga giapponese, Tsukasa Hojo? “Occhi di gatto” è uscito nel 1985 come 18esimo singolo di Cristina D'Avena. La base musicale del brano, firmata da Carmelo Carucci, è stata utilizzata anche per la sigla francese "Sandy Jonquille”.