Ken il guerriero esce per la prima volta come fumetto manga giapponese nel 1983 all'interno della rivista Shonen Jump. Ideato dallo sceneggiatore giapponese Yoshiyuki Okamura (in arte Buronson) insieme al disegnatore Tetsuo Hara, racconta la prima serie di questo personaggio in 27 volumi. Visto l'enorme successo non tarda la sua realizzazione come cartone realizzato da Hiroshi Toda, Shozo Uehara e Masaki Suda. Ken il guerriero venne trasmesso per la prima volta in Italia dal 1984 fino al 1987

