La popstar e attrice è la prima artista nata negli anni Novanta a ricevere il prestigioso riconoscimento sulla Hollywood Boulevard. Alla cerimonia ufficiale, oltre alla famiglia dell'icona dello schermo e della musica, anche il futuro marito Maxx Morando, Anya Taylor-Joy e Donatella Versace

Miley Cyrus è una grande star e la comunità di Hollywood rappresentata dalla sua Camera di Commercio, ha deciso di onorare la cantante e attrice inserendola tra le oltre duemilaottocento celebrità che possiedono la loro stella sulla Walf of Fame.

La trentatreenne ha svelato la stella che porta il suo nome in una cerimonia ufficiale che si è svolta a Los Angeles lo scorso venerdì, alla presenza dei fan, degli amici più cari e dei suoi familiari.

Miley Cyrus, classe 1992, è la prima artista a ricevere la stella della sua generazione. Prima tra i Millennials, ha promesso che questo riconoscimento non la cambierà, anzi: sarà lo sprone per continuare sulla via della continua evoluzione, che è ciò che l'ha caratterizzata fin dall'inizio come artista.

Cyrus, icona celebrata da Anya Taylor-Joy Miley Cyrus è un'icona per molti fan della sua gerazione che sono cresciuti e diventati adulti con lei, le sue hit e le storie dei suoi personaggi.

Lo ha riconosciuto Anya Taylor-Joy che, nel suo elogio per l'amica e collega, ha sottolineato il coraggio con cui Cyrus ha sperimentato con la sua arte e la sua identità.

Senza chiedere il permesso di evolvere, lo ha fatto "magnificamente", mostrando al mondo le possibilità infinite del crescere inseguendo i propri sogni.

L'attrice di Dune ha raccontato il suo primo incontro con Cyrus, quando lei aveva solo dieci anni e l'altra era già sulle copertine dei magazine per teenager.

Anche Miley Cyrus è tornata indietro nel tempo ricordando le passeggiate notturne che faceva con suo padre Billy Ray, sulla stessa strada dove adesso c'è una stella col suo nome.

Hollywood è sempre stato il sogno di Miley Cyrus che oggi sente il dovere di condividere il traguardo con i suoi fan.

"La mia speranza è che ciò che mi lascio indietro continui a toccare il cuore delle generazioni future, una generazione che non avrò l'opportunità di sperimentare. Spero che questo evocherà qualcosa di feroce, divertente e favoloso nei momenti di bisogno", ha detto la star. Vedi anche Hannah Montana, il trailer dello speciale per i 20 anni

I ringraziamenti alla famiglia e ai fan Alla cerimonia di Hollywood per Miley Cyrus c'erano sua madre Tish, sua sorella Brandi e il fidanzato musicista Maxx Morando.

Assente suo padre, Billy Ray Cyrus, che però è stato ringraziato dalla figlia nel suo discorso.

"Per la mia famiglia, la mia futura famiglia, i genitori, mia madre, i miei fratelli, i miei amici, i miei collaboratori, grazie per aver amato e sostenuto non solo le scelte che faccio, ma le mie paure, e poi affrontarle con me, è qualcosa che non dimenticherò mai. Vi voglio tanto bene".

Ai ringraziamenti la popstar e attrice ha alternato promesse per il futuro, un tempo che vivrà anche attraverso la stella numero 2845 posata sulla Hollywood Boulevard.

Miley Cyrus ha spiegato cosa questa onorificenza significhi per lei: "Un accumulo di devozione".

Al microfono ha detto: "Una stella non è qualcosa che si vince come una partita stagionale. Non è qualcosa che puoi inseguire o raccogliere. Non è qualcosa per cui fai il prossimo disco. (...) Questa stella rappresenta in qualche modo l'eternità". Leggi anche Miley Cyrus annuncia Younger You per i 20 anni di Hannah Montana

Il look Versace e le parole della stilista Donatella Miley Cyrus ha scelto un look seducente e glamour per la grande giornata in suo onore a Los Angeles.

La popstar ha indossato un abito lungo di Atelier Versace, una creazione dal design a sirena che rivelava il corpo tra le aperture di un elaborato design in pizzo.

Donatella Versace, che a realizzato negli anni molti look dell'artista per momenti decisivi della sua carriera, non poteva perdere l'appuntamento.

Ospite d'onore a New York, la stilista italiana è salita sul palco per congratularsi con una delle sue muse storiche che ha celebrato con parole colme di apprezzamento.

Nel suo discorso Versace ha detto: "Una stella, questo è ciò che sei e brilli con forza, impegno e amore".

La designer italiana ha sottolineato quanto Miley Cyrus sia ammirata dalle giovani generazioni per la sua autenticità. La stilista ha inoltre, aggiunto che Cyrus è una delle lavoratrici più infaticabili che abbia mai incontrato e che è per lei stessa un'ispirazione per la forza e l'energia profusa dalla sua giovane amica nel diventare tutto ciò che ha desiderato.

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