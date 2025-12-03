Miley Cyrus e Maxx Morando sono fidanzati ufficialmente | Sky TG24

La cantante pop ha sfoggiato un vistoso anello con diamante alla prima di "Avatar - Fuoco e cenere". Sul red carpet della serata evento c'era anche il musicista con cui fa coppia dal 2021

Miley Cyrus e Maxx Morando sono fidanzati ufficialmente, non ci sono più dubbi per la stampa di settore statunitense - con in testa Page Six che ha riportato dettagli sulla notizia in esclusiva - che parla dei due come di una coppia ormai consolidata, avviata ad una futura vita insieme.

Le voci di fidanzamento, reso ufficiale da un anello d'oro giallo con maxi diamante centrale, erano già circolate lo scorso mese quando la cantante aveva sfoggiato un nuovo e significativo gioiello all'anulare sinistro negli scatti pubblicati per il suo compleanno.

Il gioiello è riapparso sul red carpet di Los Angeles, alla prima mondiale di Avatar - Fuoco e cenere, evento a cui Cyrus ha partecipato come ospite speciale, in quanto autrice del brano Dream As One, presente nel film.

L'anello in bella mostra sul red carpet Le pose convinte di Miley Cyrus col suo compagno Maxx Morando sul red carpet della prima mondiale del terzo film di Avatar - pose nelle quali il suo nuovo anello è sempre in bella mostra - provano che la cantante abbia un certo interesse nel fare in modo che il gioiello non passi inosservato.

Come era già accaduto all'inizio dell'anno con Zendaya, che ai Golden Globes era arrivata con al dito l'anello di fidanzamento regalatole da Tom Holland, anche Miley Cyrus potrebbe aver approfittato della sua ultima uscita pubblica per fare silenziosamente un annuncio importante sulla sua vita privata senza diffondere note stampa né pubblicare foto sui suoi seguitissimi social dal contenuto esplicativo.

La storia d'amore tra lei e Maxx Morando va a gonfie vele e la splendida forma della cantante alla grande première di Avatar 3 lo conferma.

Cyrus ha rubato la scena con un black dress da sera rivestito di paillettes, col fondo ampio. La trentatreenne è stata la più fotografata, da sola e in compagnia dell'ormai fidanzato, che ha posato a lungo davanti al muro di fotografi.

Nelle pose in cui i due sono abbracciati, la cantante di Flowers ha messo la mano sinistra sul petto di lui, col gioiello in primo piano.

L'anello è stato realizzato su misura, ha confermato un rappresentante della designer di gioielli Jacquie Aiche a Page Six. Si tratta di una fascia d'oro giallo 18 carati con un diamante centrale taglio cuscino, un classico della gioielleria dal sapore vintage.

L'anello era già al dito della cantante per i festeggiamenti del suo compleanno dello scorso novembre ed è apparso anche in alcune foto pubblicate dal padre di Morando, Dan Morando, il cui profilo Instagram attualmente è chiuso al pubblico, scovate e pubblicate sempre dalla stessa fonte.

Gli scatti, relativi a una cena in un ristorante di sushi dove la coppia si è recata dopo la première, sarebbero stati corredati da una didascalia con alcune emoticon tra le quali spiccano un cuore e un anello con diamante. Leggi anche Zendaya ufficialmente fidanzata con Tom Holland. Ecco l'anello

Chi è maxx Morando, in coppia con Miley Cyrus dal 2021 Miley Cyrus e Maxx Morando si frequentano dal 2021, da quando sono stati visti insieme nel backstage dello speciale natalizio che la popstar ha realizzato per la Nbc, al quale lui ha collaborato.

I due sono stati avvistati in pubblico, mentre si scambiavano un bacio, nella primavera successiva. Lui è molto riservato e si tiene lontano dagli eventi pubblici più possibile, a differenza di Cyrus che è una protagonista della scena musicale globale.

Sul red carpet hanno posato insieme per la prima volta alla sfilata evento di Gucci dell'autunno del 2021. Lui era con lei nella notte in cui la cantante ha portato a casa il suo primo Grammy Award e quest'anno sono andati insieme al party post Oscar organizzato da Vanity Fair.

Dal 2024 Cyrus e Morando vivono sotto lo stesso tetto. Il loro fidanzamento arrriva a pochi mesi di distanza dall'annuncio del fidanzamento dell'ex marito della cantante Liam Hemsworth con Gabriella Brooks.

Maxx Morando è un musicista e un produttore musicale, il suo nome è legato alla scena indie americana.

Nato e cresciuto a Los Angeles, il ventisettenne ha fatto parte del gruppo punk-rock The Regrettes fino al 2018. Suona la batteria e il basso ed è uno dei produttori dietro al successo di Endless Summer Vacation, l'album che ha infiammato negli ultimi anni la carriera musicale di Miley Cyrus. Approfondimento Flowers di Miley Cyrus, i significati nascosti dei look Saint Laurent