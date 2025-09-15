Liam Hemsworth si è fidanzato ufficialmente con Gabriella Brooks

Liam Hemsworth si è fidanzato ufficialmente con Gabriella BrooksSpettacolo Immagini dal Instagram/Gabriella_Brooks
L’attore, noto per aver interpretato il personaggio di Gale Hawthorne in tutti e quattro i film della saga di Hunger Games dal 2012 al 2015, e la modella, entrambi australiani, volano verso le nozze. Lei ha infatti mostrato sui social l’anello di fidanzamento, dopo anni di una relazione vissuta con discrezione ma sempre sotto i riflettori
L’attore, noto per aver interpretato il personaggio di Gale Hawthorne in tutti e quattro i film della saga di Hunger Games dal 2012 al 2015, e la modella, entrambi australiani, volano dunque verso le nozze. Lei ha infatti mostrato sui social l’anello di fidanzamento, dopo anni di una relazione vissuta con discrezione ma sempre sotto i riflettori.
L’annuncio è arrivato attraverso il profilo ufficiale di Instagram di lei, la quale ha scelto la via social per condividere immagini intime e significative, tra cui il prezioso anello che suggella la proposta di matrimonio.
L’annuncio social e l’anello in primo piano
Il 12 settembre 2025, Gabriella Brooks, 29 anni, ha pubblicato una serie di scatti che non hanno lasciato spazio a dubbi: lei e Liam Hemsworth, 35 anni, convoleranno a nozze. Nel carosello fotografico condiviso online, il primo scatto in bianco e nero mostrava la modella stretta al futuro marito, con il brillante ben visibile alla mano sinistra.
A seguire, Brooks ha inserito un’immagine del mare con il sole all’orizzonte, e un’ulteriore fotografia che immortalava soltanto la sua mano posata su un lenzuolo bianco, con l’anello come assoluto protagonista. Nessuna didascalia elaborata: solo un cuore bianco a suggellare il momento.
Le indiscrezioni e i primi sospetti
La conferma ufficiale è arrivata a distanza di poche settimane dalle prime voci di fidanzamento. Lo scorso mese, infatti, Gabriella Brooks era stata fotografata a Ibiza, in Spagna, mentre passeggiava sul molo di un porto turistico indossando proprio un vistoso diamante all’anulare.
Le immagini, che la ritraevano sorridente mentre mostrava l’anello ad alcune persone, avevano alimentato i sospetti di una proposta già avvenuta.
In quel periodo, i rappresentanti di Hemsworth avevano preferito non rilasciare dichiarazioni a PEOPLE, mantenendo il massimo riserbo.
Una coppia solida dal 2019
Liam Hemsworth e Gabriella Brooks, entrambi australiani, sono stati avvistati insieme per la prima volta nel dicembre 2019, durante un brunch a Byron Bay, nel New South Wales, in compagnia dei genitori dell’attore, Craig e Leonie.
Il rapporto, che nei mesi successivi si è consolidato, è stato reso ufficiale sui social nel giugno 2021, quando Liam Hemsworth ha condiviso una foto con Brooks, suo fratello Chris Hemsworth, Elsa Pataky e Luciana Barroso in occasione del Gold Dinner 2021 a Sydney.
Apparizioni pubbliche e vita condivisa
La coppia ha progressivamente scelto di mostrarsi di più in pubblico. Nel luglio 2025 Liam Hemsworth e Gabriella Brooks hanno partecipato insieme alla première londinese di Limitless: Live Better Now.
Un anno prima, nel 2022, Brooks aveva festeggiato il 32° compleanno dell’attore postando nelle sue Instagram Stories una sua foto senza maglietta, gesto che aveva fatto sorridere i fan.
Sempre nel 2022, i due si erano presentati sul red carpet di Sydney per la prima del film Poker Face, con Hemsworth protagonista.
Già nel gennaio 2020, una fonte aveva raccontato a PEOPLE che Liam e Gabriella trascorrevano molto tempo insieme in Australia e che la loro storia stava diventando “seria”.
Un passato sentimentale importante
Per Hemsworth, quello con Gabriella Brooks sarà il secondo matrimonio. L’attore, infatti, aveva sposato Miley Cyrus nel dicembre 2018. Il legame con la cantante si era però concluso poco più di un anno dopo, con il divorzio ufficializzato nel febbraio 2020.
L’attore australiano, nato a Melbourne il 13 gennaio 1990, viene da una famiglia di artisti: è il fratello di Luke e Chris Hemsworth, quest’ultimo universalmente noto per essere il volto di Thor nei film Marvel. Dopo alcun ruoli televisivi e piccole parti nel cinema, raggiunge il successo internazionale con il ruolo del migliore amico di Jennifer Lawrence nella saga ambientata in un futuro distopico postapocalittico, poi prosegue la carriera spaziando dai film d’azione alle commedie romantiche