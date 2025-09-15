Liam Hemsworth si è fidanzato ufficialmente con Gabriella Brooks

L’attore, noto per aver interpretato il personaggio di Gale Hawthorne in tutti e quattro i film della saga di Hunger Games dal 2012 al 2015, e la modella, entrambi australiani, volano verso le nozze. Lei ha infatti mostrato sui social l’anello di fidanzamento, dopo anni di una relazione vissuta con discrezione ma sempre sotto i riflettori



Liam Hemsworth e Gabriella Brooks si sono finalmente fidanzati ufficialmente. L’attore, noto per aver interpretato il personaggio di Gale Hawthorne in tutti e quattro i film della saga di Hunger Games dal 2012 al 2015, e la modella, entrambi australiani, volano dunque verso le nozze. Lei ha infatti mostrato sui social l’anello di fidanzamento, dopo anni di una relazione vissuta con discrezione ma sempre sotto i riflettori. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo ufficiale di Instagram di lei, la quale ha scelto la via social per condividere immagini intime e significative, tra cui il prezioso anello che suggella la proposta di matrimonio. In fondo a questo articolo potete guardare il post di Instagram con cui Gabriella Brooks ha mostrato il suo anello di fidanzamento, ricevuto da Liam Hemsworth.

L’annuncio social e l’anello in primo piano Il 12 settembre 2025, Gabriella Brooks, 29 anni, ha pubblicato una serie di scatti che non hanno lasciato spazio a dubbi: lei e Liam Hemsworth, 35 anni, convoleranno a nozze. Nel carosello fotografico condiviso online, il primo scatto in bianco e nero mostrava la modella stretta al futuro marito, con il brillante ben visibile alla mano sinistra. A seguire, Brooks ha inserito un’immagine del mare con il sole all’orizzonte, e un’ulteriore fotografia che immortalava soltanto la sua mano posata su un lenzuolo bianco, con l’anello come assoluto protagonista. Nessuna didascalia elaborata: solo un cuore bianco a suggellare il momento. Approfondimento The Witcher 4, la prima clip con Liam Hemsworth

Le indiscrezioni e i primi sospetti La conferma ufficiale è arrivata a distanza di poche settimane dalle prime voci di fidanzamento. Lo scorso mese, infatti, Gabriella Brooks era stata fotografata a Ibiza, in Spagna, mentre passeggiava sul molo di un porto turistico indossando proprio un vistoso diamante all’anulare. Le immagini, che la ritraevano sorridente mentre mostrava l’anello ad alcune persone, avevano alimentato i sospetti di una proposta già avvenuta. In quel periodo, i rappresentanti di Hemsworth avevano preferito non rilasciare dichiarazioni a PEOPLE, mantenendo il massimo riserbo. Approfondimento The Witcher 5, nuove foto di Liam Hemsworth sul set della serie tv

Una coppia solida dal 2019 Liam Hemsworth e Gabriella Brooks, entrambi australiani, sono stati avvistati insieme per la prima volta nel dicembre 2019, durante un brunch a Byron Bay, nel New South Wales, in compagnia dei genitori dell’attore, Craig e Leonie. Il rapporto, che nei mesi successivi si è consolidato, è stato reso ufficiale sui social nel giugno 2021, quando Liam Hemsworth ha condiviso una foto con Brooks, suo fratello Chris Hemsworth, Elsa Pataky e Luciana Barroso in occasione del Gold Dinner 2021 a Sydney. Approfondimento Flowers di Miley Cyrus, le presunte frecciatine a Liam Hemsworth

Apparizioni pubbliche e vita condivisa La coppia ha progressivamente scelto di mostrarsi di più in pubblico. Nel luglio 2025 Liam Hemsworth e Gabriella Brooks hanno partecipato insieme alla première londinese di Limitless: Live Better Now. Un anno prima, nel 2022, Brooks aveva festeggiato il 32° compleanno dell’attore postando nelle sue Instagram Stories una sua foto senza maglietta, gesto che aveva fatto sorridere i fan.

Sempre nel 2022, i due si erano presentati sul red carpet di Sydney per la prima del film Poker Face, con Hemsworth protagonista. Già nel gennaio 2020, una fonte aveva raccontato a PEOPLE che Liam e Gabriella trascorrevano molto tempo insieme in Australia e che la loro storia stava diventando “seria”. Approfondimento Miley Cyrus, "Flowers" è una revenge song per l'ex Liam Hemsworth?