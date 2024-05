Serie TV

The Witcher 3, il cast della nuova stagione della serie tv

In attesa della messa in onda del finale di stagione del terzo ciclo di episodi (in streaming dal 27 luglio), ecco l'elenco dei protagonisti delle avventure della serie polacco-statunitense per la quale, secondo gli autori, sono previste ancora due stagioni

Henry Cavill è ancora il protagonista di The Witcher negli episodi della terza stagione. L'attore britannico che interpreta Geralt di Rivia fin dal 2019 dirà addio al personaggio del mutante con poteri speciali dopo questi otto episodi

Anya Chalotra è Yennefer di Vengerberg, la maga e amante di Geralt. L'attrice britannica, nota per i suoi lavori sia per il cinema che per la tv, è presente nel cast dello show fin dalla prima stagione