The Witcher, la quinta stagione della serie tv Netflix sarà l'ultima

The Witcher è stato rinnovato per una quinta stagione, che però sarà l’ultima della serie televisiva che dalla quarta stagione vedrà protagonista Liam Hemsworth, il quale ha ereditato il ruolo di Geralt da Henry Cavill. Quest’ultimo, lo ricordiamo, ha lasciato lo show alla fine della terza stagione.



The Witcher sta quindi per giungere al termine. Il team produttivo dello show ha annunciato oggi su X (l’ex Twitter) che Netflix ha confermato una quinta stagione dell'adattamento fantasy, che sarà l'ultima.

"È ufficiale, la quarta stagione di The Witcher è in produzione. Ma non è tutto, stiamo già pianificando la quinta stagione, che sarà l'ultima e porterà questa epica serie a una conclusione adeguata. Ci vediamo sul Continente", ha confermato Netflix sui propri canali social (come potete guardare nel post che trovate incorporato in fondo a questo articolo).

Come ormai noto, la quarta stagione vedrà come nuovo protagonista Liam Hemsworth, il quale prende il ruolo di Geralt da Henry Cavill dopo che costui ha lasciato lo show alla fine della terza stagione.



The Witcher è una serie televisiva di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).