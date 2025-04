The Witcher 5, nuove foto di Liam Hemsworth sul set della serie tv

La produzione della stagione 5 di Witcher è entrata nel vivo, con Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. Il passaggio del testimone, tuttavia, lo vedremo nella stagione precedente, la quattro, la cui uscita è atteso entro la fine del 2025 e che vedrà l'attore, reso celebre da Hunger Games, raccogliere l'eredità di Henry Cavill.

Le nuove immagini dal set

Nelle scorse ore, le pagine social di Redanian Intelligence hanno diffuso nuove ed esclusive immagini dal set di The Witcher 5. Immagini che, per protagonista, hanno proprio il Geralt di Rivia di Liam Hemsworth.

"La scorsa settimana, The Witcher ha girato uno scontro violento tra gli uomini di Geralt e Meve a Bourne Woods", si legge. "Qui possiamo vedere Liam Hemsworth nei panni di Geralt, Joey Batey nei panni di Jaskier, Eamon Farren in quelli di Cahir, Meng'er Zhang nei panni di Milva e Laurence Fishburne come Regis". Nelle immagini spicca una new entry, Gareth David-Lloyd. "Non conosciamo il suo ruolo, ma sospettiamo che potrebbe essere Reynard Odo, l'uomo più fidato della regina Meve", ipotizza la pagina fan.

Nelle nuove foto si vede Geralt con una nuova spada. Secondo alcune indiscrezioni, la stagione adatterà alcune sequenze de La Torre della Rondine di Andrzej Sapkowski, incluso l'incontro con alcuni apicoltori che lo guideranno verso i druidi.