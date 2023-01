Flowers di Miley Cyrus, le presunte frecciatine a Liam Hemsworth

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Flowers di Miley Cyrus non solo è ormai una hit ascoltatissima: è anche il brano che più di tutti sta trasformando i fan della popstar in investigatori privati agguerritissimi, pronti a rintracciare nel testo (e nel videoclip) del brano tantissimi presunti indizi che portano tutti a un unico e ormai assodato verdetto (ormai assodato per i fan-SherlockHolmes, si intende). Parliamo del tradimento di Liam Hemsworth ai danni di Miley Cyrus. Secondo i follower della cantante, infatti, Flowers è farcita di tante evidenti frecciatine a Liam Hemsworth: dall’uscita del singolo il giorno del compleanno dell’ex alla location del videoclip (che i rumors vorrebbero essere la villa dove il suo ex marito l’avrebbe tradita con ben 14 donne), gli indizi di cui il pezzo pare sia stato disseminato pullulano, stando agli Smilers (così vengono definiti i fan di Miley Cyrus).

Però almeno Miley Cyrus non ha deciso di pubblicizzare la canzone solo a Melbourne, la città australiana in cui Hemsworth è nato nel 1990… Facciamo questa boutade perché una collega di Cyrus recentemente ha fatto proprio così: è Lana Del Rey, il cui nuovo disco Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd è stato annunciato nel giorno del compleanno del suo ex Sean Larkin e pubblicizzato (assieme a tutto l’album) solo ed esclusivamente a Tulsa, la città d’origine di lui. Un unico cartellone nella città natale dell’ex (ma con un selfie postato sul suo seguitissimo Instagram per farlo sapere al mondo) è sì un indizio eloquente...

L’allusione nel testo alla casa che brucia



approfondimento

Miley Cyrus, 'Flowers': in sette giorni oltre 100 milioni di streaming

Il verso finale della prima strofa di Flowers recita: Built a home and watched it burn (Abbiamo costruito una casa e l’abbiamo vista bruciare).

Questo fatto è realmente accaduto nell’abitazione in cui Miley Cyrus e Liam Hemsworth abitavano assieme.



Il riferimento testuale e melodico al brano di Bruno Mars

Gli attentissimi fan di Miley Cyrus nelle ultime settimane hanno notato anche un altro dettaglio da non sottovalutare. Riproducendo no stop un video condiviso dalla pop star su TikTok nei giorni scorsi - l'ormai celeberrima clip in cui l'ex star di casa Disney canta sotto la doccia il ritornello della sua canzone Flowers - c’è chi si è accorto di un fatto particolare: il testo del brano di Cyrus sembrerebbe rispondere per le rime a quello di una canzone di Bruno Mars, ossia When I Was Your Man (parte del disco Unorthodox Jukebox del 2013). Tuttavia anche i più fantasiosi complottisti non hanno potuto trovare collegamenti tra Miley Cyrus e il collega di Honolulu (se non quello che scoprirete tra qualche riga).

Mars cantava “That I should have bought you flowers and held your hand” (Avrei dovuto comprarti dei fiori e tenerti la mano), mentre Cyrus ora canta: “I can buy myself flowers, I can hold own my hand” (Posso comprarmi dei fiori da sola, posso tenermi la mano da sola). Anche per ciò che concerne la linea melodica, il ritornello sembrerebbe citare in qualche modo la hit di Bruno Mars.

E indovinate un po' Liam Hemsworth quale canzone ha dedicato alla moglie nel giorno del loro matrimonio? Esatto: When I Was Your Man di Mars.

Non soltanto a livello di testo Flowers e il pezzo di Bruno Mars si assomigliano: anche per quanto riguarda la melodia ci sono evidenti richiami alla canzone del 2013.