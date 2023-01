Miley Cyrus canta la nuova canzone "Flowers" sotto la doccia VIDEO

La popstar ha cantato un pezzo del brano in un contesto intimo anticipando il mood seducente del suo atteso nuovo lavoro in studio. Il singolo uscirà il 13 gennaio Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Manca ancora un po' di tempo per l'uscita del prossimo album ma Miley Cyrus, già super impegnata con la promozione della sua nuova musica, ha deciso di regalare ai fan un'anticipazione rovente.

Lo spoiler, arrivato via social, riguarda Flowers, il nuovo singolo della cantante la cui melodia e il ritornello non sono più un mistero già da qualche tempo. Ora la trentenne ha deciso di cantarne un pezzo sotto la doccia.

Lo spoiler di Flower sotto la doccia approfondimento Miley Cyrus annuncia il nuovo singolo Flowers in uscita il 13 gennaio Miley Cyrus è assolutamente pronta per un 2023 da ricordare e ha deciso che le sue mosse passeranno per i suoi popolarissimi social media. Dopo aver pubblicato scatti e clip che anticipano il mood e lo spirito di Endless Summer Vacation, album che sarà disponibile all'ascolto dal 10 marzo, la cantante è passata in azione col singolo Flowers la cui promozione comincia dall'intimità della sua doccia.

Nella clip in cui si sente lo scroscio dell'acqua, la popstar canta esibendo le sue note doti vocali e mostra ai fan la sua schiena nuda e le braccia su cui spiccano i suoi tatuaggi. Il messaggio di Flowers è chiaro: Miley Cyrus è rinata e in questa fase della sua vita afferma a gran voce la sua indipendenza e la nuova coscienza della sua femminilità che passa anche per questa clip in cui è più seducente e affascinante che mai.

Inutile dire che il post è stato preso di mira dai fan della cantante che, da tutte le latitudini, attendono il 13 gennaio, data in cui Flowers arriverà in radio e sulle piattaforme digitali. A tal proposito, nel post della Cyrus è indicato, con precisione, il timing dell'uscita, da Sydney a Los Angeles.



FOTOGALLERY Ipa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti Miley Cyrus compie 30 anni, dal glam al rock: i look indimenticabili La cantante, nata il 23 novembre 1992, è un'icona di stile. Negli anni ha attraversato varie fasi: dal look acqua e sapone del personaggio di Hannah Montana, fino agli audaci vestiti di pelle e paillettes accompagnati da acconciature sempre diverse e mai banali Dalla lunga chioma bionda con frangetta di Hannah Montana, ai capelli a caschetto e poi quasi rasati dei primi concerti. E ancora: dalle felpe oversize, ai mini completi di pelle, dal trucco acqua e sapone a quello quasi gotico. Miley Cyrus è un’icona di stile, camaleontica, sempre diversa, a volte estrema. Per i 30 anni della cantante, ripercorriamo i suoi look più belli, iconici e irriverenti Il primo look che sicuramente si associa all’immagine di Miley Cyrus è quello del personaggio di Hannah Montana che l’ha resa celebre grazie all’omonima serie lanciata nel 2006 su Disney Channel. Miley vestiva i panni di Hannah, una ragazzina dalla doppia vita, da un lato normale liceale e dall’altro pop star idolo delle teenagers. Nella foto: Hannah Montana (Miley) Sono gli anni del primo, grande successo per Cyrus che grazie al personaggio di Hannah Montana diventa sempre più popolare e inizia a esibirsi in tutto il mondo. Jeans e maglie strappate, minigonne e calzettoni sono gli elementi ricorrenti dei suoi look. Nella foto: la pop star in un concerto del 2008

La nuova Miley Cyrus GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Le strofe di Flowers e l'atteggiamento della Cyrus suggeriscono sempre di più che il nuovo album conterrà ben più di un riferimento alla storia d'amore che la cantante ha avuto con Liam Hemsworth da cui si è separata ufficialmente nel 2020. Il nuovo singolo parla di indipendenza e di nuovo amore verso sé stessa, una ritrovata positività nei confronti della vita che è apparsa evidente nell'energia riversata dalla Cyrus sul palco dell'esclusivo show di Capodanno trasmesso dalla NBC e giunto in tutto il mondo attraverso le clip sui social.

Il Miley’s New Year’s Eve Party è stato solo un'anteprima di quello che la cantante ha in serbo per il nuovo anno che sarà caratterizzato senz'altro dal suo prepotente ritorno al centro della scena musicale internazionale.