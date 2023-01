Miley Cyrus annuncia il nuovo singolo Flowers in uscita il 13 gennaio

Dopo il successo degli ultimi anni con Wrecking Ball, Slide Away, Midnight Sky e tanti altri singoli, Miley Cyrus pubblicherà il nuovo brano Flowers Condividi

miley cyrus, il nuovo brano è flowers approfondimento Miley Cyrus compie 30 anni, dal glam al rock: i look indimenticabili Miley Cyrus è tra le popstar più seguite e influenti della scena discografica internazionale. Nel corso degli anni la cantante si è imposta come protagonista assoluta grazie a video, singoli e album curati nei minimi dettagli e sempre in grado di far centro nel cuore del pubblico. Il 19 dicembre la popstar ha annunciato l’arrivo di un progetto inedito tramite un filmato criptico ritraente un grande cartellone pubblicitario.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Successivamente, la cantante ha svelato l’arrivo del brano Flowers, in uscita il 13 gennaio. Miley Cyrus (FOTO) ha regalato anche due brevissime anteprime.

approfondimento Miley Cyrus, in arrivo una versione deluxe dell'ultimo album Entrambi i video hanno ottenuto numerosi commenti e più di un milione di like, simbolo dell'enorme curiosità dei fan. Ora, non resta che attendere ancora qualche giorno per poter finalmente ascoltare il brano.

approfondimento Miley Cyrus, il suo aereo colpito da una tempesta Tra gli album più amati della cantante troviamo Bangerz e Plastic Hearts, quest’ultimo trainato dalla hit Midnight Sky, per quanto riguarda i singoli spiccano Who Owns My Heart, We Can’t Stop, Wrecking Ball, Malibu, Slide Away e Prisoner con Dua Lipa.

