Miley Cyrus, il suo aereo colpito da una tempesta

In seguito, l’artista ha concluso: “Sfortunatamente non siamo stati in grado di arrivare in Paraguay. Vi amo”.

Miley Cyrus ha poi raccontato l’avvenimento: “Il nostro aereo si è ritrovato in mezzo a una forte tempesta inaspettata ed è stato colpito da un fulmine. La mia crew, la band, gli amici e i familiari che stavano viaggiando con me sono al sicuro dopo un atterraggio di emergenza”.

approfondimento

Miley Cyrus è a lavoro al nuovo album

Nel corso degli anni Miley Cyrus si è affermata come una delle artiste più amate e popolari al mondo, tra i suoi singoli più iconici Party in the U.S.A., We Can’t Stop, Wrecking Ball, Slide Away e Don’t Call Me Angel con Ariana Grande e Lana Del Rey.