Snoop Dogg e Miley Cyrus posano per la nuova campagna Gucci

Il legame tra Gucci e lo star system

L'eredità del passato, ma ancor più la suggestione delle epoche andate, questa è la chiave dell'estetica di Gucci che guarda indietro per recuperare la grandezza di tutto quello che ci ha fatto sognare.

La bellezza del cinema, il fascino dello star system, la stravaganza dei look delle celebrità portate in passerella lo scorso novembre a Los Angeles - con una spettacolare sfilata en plein air sulla Hollywood Walk of Fame - culminano oggi in questa campagna che conclude una stagione di trionfo globale per il brand di Alessandro Michele i cui meriti vanno ben oltre l'aver ridisegnato in chiave attuale gli abiti migliori di un archivio centenario.

Al direttore creativo di Gucci va attribuita anche la creazione della Gucci Gang, la nuova famiglia di amici e ambassador che ogni anno si arricchisce con nuovi nomi di prestigio.

Miley Cyrus, Jared Leto, Snoop Dogg, Lee Jung-jae, ma anche i Maneskin, Harry Styles, Florence Welch e Achille Lauro, sono loro i migliori promoter di Gucci, che, indossando il brand con la doppia G nelle occasioni che contano, sostengono e promuovono l'eleganza italiana in tutto il mondo.