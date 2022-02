Gucci, in lavorazione una serie TV firmata Sky Studios

La saga della famiglia dell'omonima Maison italiana non è ancora finita: pochi mesi dopo l'uscita di "House of Gucci" di Ridley Scott, è stato annunciato che sono in cantiere un dramma televisivo e un documentario sulla storia del blasone fashion tra i più famosi del made in Italy. I due show sono attualmente in lavorazione, prodotti da Sky Studios assieme a Comcast

La saga dedicata a Gucci non è ancora finita, tutt'altro: pochi mesi dopo l'uscita di "House of Gucci" di Ridley Scott, è stato annunciato che sono in cantiere un dramma televisivo e un documentario sulla storia del blasone fashion tra i più famosi del made in Italy. I due show sono attualmente in lavorazione, prodotti da Sky Studios assieme a Comcast.



La la serie televisiva è nelle prime fasi di sviluppo ma è già dato sapere che si tratterà di uno show di fascia alta, mentre si parla di fasi embrionali di pre-produzione per quanto riguarda una serie di documentari che avranno lo stesso tema.

Sia l'uno sia l'altro progetto racconteranno "la storia di una grande famiglia e di un grande marchio", come afferma il produttore Nils Hartmann, vicepresidente senior per Sky Studios Italia e Germania.



I progetti

approfondimento House of Gucci: il making of di mezz’ora del film di Ridley Scott Entrambi i progetti sono stati portati in Sky circa un anno fa da Marco Belardi per Leone Film Group, che è riuscito ad arrivare a un accordo con diversi membri della famiglia Gucci, tra cui Alessandro Gucci, Guccio Gucci Jr. e Giorgio Gucci. Quest’ultimo componente della celebre famiglia fiorentina è un giovane promettente produttore italiano e sarà proprio lui il produttore esecutivo delle docuserie, ancora senza titolo.



Per la serie TV di Gucci, che utilizzerà il documentario come base, Sky è in trattative con David Flynn della società di produzione con sede a Los Angeles Wiip ("Mare of Easttown"), che è supportata da CAA, a cui è stato affidato il compito di trovare uno scrittore internazionale che collabori con gli sceneggiatori italiani nello show.



"È chiaro che questo è un progetto che nasce dall'Italia, ma è destinato a giocare in tutti i territori di Sky", ha affermato Hartmann. Ricordiamo che i territori di Sky sono Regno Unito, Italia, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.



La famiglia Gucci coinvolta in questi nuovi progetti

approfondimento House of Gucci, la recensione del film di Ridley Scott con Lady Gaga Lo scorso novembre, gli eredi di Aldo Gucci, presidente della casa di moda Gucci dal 1953 al 1986 (e figlio del fondatore, Guccio Gucci), hanno rilasciato una furiosa dichiarazione relativa al film di Ridley Scott, House of Gucci. La famiglia afferma che la pellicola con protagonista Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani (ex moglie di Maurizio Gucci, accusata di essere la mandante del suo omicidio) è un loro ritratto impreciso.

Anche per questo motivo i Gucci sono desiderosi di raccontare una storia diversa.

Mentre “House of Gucci” è incentrato sull'omicidio di Maurizio Gucci, i progetti Sky “racconteranno l'epopea di una famiglia iniziata con un gentleman di Firenze che, per caso, ha realizzato delle borse con manici in bambù che hanno fatto la storia e portato il marchio Gucci negli Stati Uniti”, spiega il vicepresidente senior per Sky Studios Italia e Germania Nils Hartmann.



La nascita del celebre marchio fashion

approfondimento House of Gucci, famiglia Gucci contro il film: “Forse azioni legali” Durante gli anni Quaranta, all'indomani della seconda guerra mondiale, la pelle scarseggiava. Guccio Gucci (senior) e i suoi artigiani fiorentini decisero quindi di utilizzare bambù leggero e resistente per il manico di una nuova borsa, che divenne un successo mondiale. Le star di Hollywood così come ogni donna del jet set internazionale incominciarono a farsi fotografare dai paparazzi mentre in mano stringevano proprio quella borsa. Da quel momento in poi, Gucci è diventato Gucci, appunto.