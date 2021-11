Lady Gaga parla della sua interpretazione di Patrizia Reggiani

La star ha parlato del suo metodo di interpretazione e ha svelato che sul set stava male per la stanchezza e l'ansia. Si alzava alle 3 di notte per incominciare la metamorfosi, sia fisica sia psicologica. “Ansia, stanchezza, trauma, esaurimento, impegno e amore. Ti svegli, vomiti. Vai sul set. Vomiti. Ho messo tutta la mia vita in Patrizia. Ho lavorato molto”, ha dichiarato l’attrice

Lady Gaga ha parlato della sua interpretazione di Patrizia Reggiani in House of Gucci, racontando durante un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter quanto sia stato difficile calarsi in un personaggio così complesso.

Il film, come è noto, racconta fatti reali: Patrizia Reggiani nel 1995 è stata condannata al carcere per essere stata riconosciuta come mandante dell'omicidio di suo marito, Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver).

Per dare voce a un disagio che potesse rendere credibile il suo personaggio, Lady Gaga ha dovuto fare una cosa molto dolorosa e difficile, ma importantissima per qualsiasi attore: ha attinto a una sua esperienza personale molto dolorosa.

Per calarsi nei panni di Patrizia Reggiani ha scavato dentro sé, facendo riemergere tutto quel dolore che la pop star ha provato all'età di 19 anni, quando ha subito una violenza.



“Ho preso il mio dolore per essere stata attaccata quando ero una ragazzina, per sentirmi abbandonata dalle persone che amo, per sentirmi intrappolata nel fatto che non posso uscire in un mondo che amo. Ho preso quel dolore e l’ho dato a lei”, queste le parole della diva.



La scena della candela

"Ricordo che quel giorno ho fatto venire a Salma [Hayek] un attacco di cuore. Stavo cadendo a pezzi", ha affermato all'Hollywood Reporter. Gaga si era talmente immedesimata nel personaggio che il regista, Ridley Scott, ha sentito la necessità di intervenire per interrompere la scena, preoccupato per l'attrice.



"Ricordo che quel giorno ho fatto venire a Salma [Hayek] un attacco di cuore. Stavo cadendo a pezzi”, ha affermato all’Hollywood Reporter. Gaga si era talmente immedesimata nel personaggio che il regista, Ridley Scott, ha sentito la necessità di intervenire per interrompere la scena, preoccupato per l'attrice.



"Ridley ha detto: 'Non voglio che tu subisca un trauma’. E io ho detto, 'L'ho già fatto. Ci sono già passata”, ha aggiunto.



Il metodo di interpretazione

L'allenamento alla base del metodo di interpretazione di Lady Gaga avrebbe messo duramente alla prova chiunque.



Si alzava alle 3 di notte per incominciare la metamorfosi sia fisica sia psicologica.



“Ansia, stanchezza, trauma, esaurimento, impegno e amore. Ti svegli, vomiti. Vai sul set. Vomiti. Ho messo tutta la mia vita in Patrizia. Ho lavorato molto”, ha svelato.





L’accento

Come scrive la giornalista Rebecca Keegan in apertura al pezzo con l'intervista a Lady Gaga, l'attrice ha parlato con l'accento dell'Italia del nord per tutto il tempo delle riprese, anche quando la cinepresa era spenta. Quell'accento nelle ultime ore è al centro di alcune critiche per la sua credibilità o meno (ci sarebbe chi lo vede, anzi lo sente, più come un accento russo), tuttavia anche quel suo calarsi nella parte a livello vocale in maniera così totale, mantenendo la parlata pure tra un ciak e l'altro, è da non sottovalutare.

Lady Gaga ha svolto un ruolo di scavo da sub nella sua coscienza, facendo tornare a galla l’esperienza dolorosa e traumatica dello stupro che ha subito da un produttore musicale quando lei era poco più che una ragazzina, a soli 19 anni.