Kim Kardashian ha smesso di seguire Miley Cyrus

Kim Kardashian, perché ha smesso di seguire Miley Cyrus

approfondimento

Stando a quanto riportato da Page Six, Kim Kardashian avrebbe smesso di seguire Miley Cyrus su Instagram dopo lo speciale di Capodanno a Miami in onda su NBC, in cui Miley è stata la grande protagonista. Un account fan di Miley Cyrus, MileyEdition, ha notato che al 10 dicembre Kardashian seguiva l'account dell'artista di "Wrecking Ball". Lo stesso giorno Page Six ha riferito che la cantante è stata vista entrare nell'appartamento di Pete Davidson a Staten Island, dove anche Kardashian è stata intercettata alcuni giorni dopo, mentre usciva di soppiatto la mattina. Il fatto che Kim abbia smesso di seguire Miley, quindi, potrebbe nascondere una semplice gelosia. Qualche giorno prima la cantante e il comico erano apparsi molto in sintonia al"Tonight Show": la popstar aveva dedicato al comico il brano “It should have been me” ("Avrei dovuto essere io") con molti riferimenti a Kim Kardashian, con cui secondo indiscrezioni Davidson uscirebbe dall'ottobre 2021. Dopo qualche giorno, la fondatrice di Skims non era più elencata tra i follower di Miley. A Capodanno, inoltre, Pete Davidson, 28 anni, ha raggiunto sul palco Miley Cyrus, 29, in occasione dello speciale di Capodanno, per eseguire insieme a lei una versione di "Miami" di Will Smith.