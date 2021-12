Kanye West, la nuova villa

approfondimento

Kanye West ha suonato una cover di Adele per Virgil Abloh

Dopo aver speso più di 4,5 milioni di dollari per una casa dall'altra parte della strada rispetto a dove vive Kim Kardashian, Kanye West ha in programma di spendere altri soldi per demolirla e costruire una villa da zero. “La nuova casa di Kanye è in fase di lavorazione – ha detto una fonte a People - L'ha comprata solo per la location. È vicina a Kim e ai bambini. Ha una visione per la casa e prevede di iniziare la costruzione il prima possibile". L'acquisto arriva dopo che il rapper e imprenditore 44enne ha speso ben 57,3 milioni di dollari per una villa di lusso a Malibu. Una dimora che, però, era ancora troppo lontana dai suoi quattro figli: North, Saint, Chicago e Psalm. “Vuole essere il più vicino possibile ai suoi bambini”, ha detto l'insider. La nuova dimora di West è composta da cinque camere da letto e quattro bagni. Si estende su oltre mille metri quadrati, che serviranno per ospitare la nuova villa in costruzione. Nel frattempo, Kanye West sta mettendo in vendita uno dei suoi due ranch del Wyoming per 11 milioni di dollari.