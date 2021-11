Kanye West ha suonato una cover di Adele per Virgil Abloh durante quello che ormai è un appuntamento fisso domenicale, quello del Sunday Service in cui si esibisce assieme al coro gospel, il Sunday Service Choir.



Il rapper ha offerto un rifacimento di Easy on Me, brano contenuto nell'ultimo album della cantautrice britannica, 30, con dedica al suo caro amico (che è stato anche suo collaboratore) appena scomparso. Ha voluto cambiare leggermente le parole del testo del ritornello, trasformandole in “Go easy on me father / I am still your child / And I need the chance to / Feel your love around”.



“Vacci piano con me padre / sono ancora tuo figlio / e ho bisogno della possibilità di / sentire il tuo amore intorno”, si sente cantare dall’artista.



Potete guardare l'esibizione in cui Kanye West canta “Easy on Me” per Virgil Abloh nel video che trovate in fondo a questo articolo.