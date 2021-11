Nuovo taglio di capelli per Miley Cyrus, ecco tutte le trasformazioni

2/15

Ecco la capigliatura di Miley Cyrus che omaggia quella di Tina Turner. La grinta in chiave rock non manca a questa giovane cantautrice, 29 anni, che negli ultimi anni ha cambiato totalmente stile passando dal tipico repertorio della cosiddetta “brava ragazza” acqua e sapone a quello della rebel girl in chiave un po’ punk. Immagine dal profilo ufficiale di Instagram di Miley Cyrus.



Miley Cyrus è a lavoro al nuovo album