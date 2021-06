Maneskin-Miley Cyrus, contatto su Instagram: "I miei migliori amici"

approfondimento

I Maneskin vincono l'Eurovision Song Contest: la fotostoria del gruppo

Per i Maneskin, trionfatori all'ultimo Eurovision Song Contest di Rotterdam con Zitti e buoni, è un momento d'oro: il loro brano I wanna be your slave è arrivato al 24° posto delle classifiche inglesi e l'attestato di stima della popstar di Franklin (che è diventata loro follower da qualche giorno) è il migliore dei biglietti da visita per uno “sbarco” sul mercato internazionale. In una diretta Instagram, Damiano e Victoria sono scesi ulteriormente nei dettagli e la bassista ha rivelato di averle scritto un messaggio privato, e da giorni tra i due account fioccano like e interazioni. Vi terremo aggiornati...