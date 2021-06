Pride, Miley Cyrus annuncia un evento speciale

Stand By You è il titolo del concerto con cui la popstar celebrerà il Pride nella giornata di venerdì 25 giugno. Nelle scorse ore Miley Cyrus , classe 1992 , ha svelato i dettagli tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta oltre centotrentacinque milioni di follower.

Un’occasione per festeggiare tutte le sfumature dell’amore, la cantante ha annunciato il concerto rivelandone la locandina e alcuni dettagli. Destiny Hope Cyrus , questo il nome all’anagrafe, ha svelato che l’evento, in streaming su Peacock, ha avuto luogo sul palco del Ryman Auditorium di Nashville , sua città natale.

Miley Cyrus, il successo

Dalla grande esplosione mediatica con la serie televisiva Hannah Montana alla conquista delle classifiche in ogni angolo del pianeta, nel corso degli anni Miley Cyrus si è affermata a livello internazionale divenendo una delle artiste più note del mondo dorato di Hollywood.

Tra i suoi singoli più iconici spiccano sicuramente Party in the U.S.A., We Can’t Stop, Malibu e Wrecking Ball, quest’ultimo certificato con cinque dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre cinque milioni di copie.