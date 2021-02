Super Bowl, l’halftime show con The Weeknd. Apre Miley Cyrus. FOTO

In un'edizione più sottotono a causa della pandemia, è stato comunque uno show. Grande performance dell'artista di Franklin prima della sfida tra Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs: si commuove durante Wrecking Ball e saluta Britney Spears. Esibizione anche per H.E.R. e per Jazmine Sullivan e Eric Church che hanno cantato l'inno americano. A metà gara l'artista canadese porta in scena una esperienza cinematografica