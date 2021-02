9/18 ©Ansa

Il Super Bowl come sempre è stato anche uno show, impreziosito in apertura dalla partecipazione della giovane poetessa Amanda Gorman che ha recitato dei suoi versi dedicati ad alcune figure di lavoratori essenziali, soprattutto quelli in prima linea nella lotta al virus: dunque un insegnante, un'infermiera che lavora in un reparto ospedaliero di terapia intensiva e un veterano dei Marines