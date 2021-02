Super Bowl, John Travolta balla Grease con sua figlia Ella in uno spot

Lo spot con John Travolta e la figlia Ella

Alla pubblicità partecipano anche altre celebrità statunitensi, ma è ovviamente il balletto di John Travolta e sua figlia Ella ad attirare tutte le attenzioni. I due si trovano in un giardino di una lussuosa villa mentre la ragazza sta insegnando al padre come far funzionare la fotocamera del cellulare così da realizzare qualche filmato virale per TikTok. Per testare la buona riuscita, fanno un passo indietro e si lanciano con alcuni passi di danza riconosciuti in tutto il mondo. Ad accompagnare la piccola performance non c’è la musica di Sha Na Na “Born to Hand Jive”, ma una delle canzoni più ascoltate degli ultimi mesi “Sunday Best” dei Surfaces. Non importa però il tappeto musicale, perché lo spot ha subito raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti per il simpatico siparietto offerto da John Travolta. Lo spot di 45 secondi è interpretato anche da Martha Stewart, 79 anni, che viene mostrata mentre si prende cura dei pomodori nel suo giardino vicino; Carl Weathers gioca a golf nel suo cortile; il pilota NASCAR Kyle Busch si prende cura del giardino con un tosaerba; infine l'istruttrice di fitness Emma Lovewell fa yoga. Lo spot si chiude con Martha Stewart che sottolinea come John Travolta sia ancora bravo e affascinante e con le proteste del vicino che non vuole che si facciano video di Tik Tok.