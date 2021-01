Super Bowl 2021: lo spot con The Weeknd

In attesa di vedere il suo spettacolo per il tradizionale Halftime, è stato pubblicato lo spot che annuncia lo show del cantautore canadese al Raymond James Stadium di Tampa Condividi:

Il 7 febbraio The Weeknd (le canzoni più famose). celebrerà al meglio un 2020 da record con l’Halftime Show del Superbowl 2021. Il cantautore canadese è stato scelto come protagonista assoluto del tradizionale live che andrà in scena questa volta al Raymond James Stadium di Tampa. Il grande successo del singolo “Blinding Lights”, hits internazionale pubblicata a novembre 2019 da un intero anno in top 10 Global Chart, non poteva passare inosservato. Così dopo il duo formato da Shakira e Jennifer Lopez, quest’anno il tradizionale appuntamento del Superbowl sarà affidato a The Weeknd che festeggia così il ritorno in classifica a 56 settimane dalla pubblicazione di “Blinding Lights” e del quarto album in studio “After Hours”. I responsabili dell’evento hanno dichiarato che “sarà uno dei Super Bowl più unificanti, memorabili e significativi della storia”.

Lo spot per il Superbowl approfondimento Blinding Lights, il remix di The Weeknd con Rosalia Snobbato dai Grammy Awards, The Weeknd si è preso ampiamente la sua rivincita registrando numerosi record nel corso di queste settimane. Da inizio anno “Blinding Lights” è al centro anche dello spot pubblicato sui social di The Weeknd e che è viene trasmesso dal circuito televisivo statunitense. Il main sponsor dell’evento Pepsi ha improntato la pubblicità sul successo della canzone testimoniato da numerose persone intente a canticchiarla. Nelle immagini non poteva mancare The Weeknd che si presenta sorridente a bordo di un’auto di lusso. La canzone è stata la più suonata nelle radio del Vecchio Continente nel 2020 ed è rimasta per 19 settimane in testa alle classifiche radiofoniche statunitensi. Su Spotify ha superato oltre 1 miliardo e 840 milioni di riproduzioni e continua ad essere tra le canzoni più ascoltate del momento. Nel brano The Weeknd canta del riaccendersi di una relazione e dell'importanza del suo partner. Il cantante menziona anche la città di Las Vegas, chiamata con il soprannome di "Sin City”.