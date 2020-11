Super Bowl 2021, The Weeknd sarà il protagonista dell'Halftime Show

La voce di Blinding Lights, classe 1990, si esibirà in occasione dell’evento sportivo più seguito al mondo

L’attesa è terminata. Dopo lo show straordinario dello scorso anno, la produzione del Super Bowl ha annunciato l’artista che avrà il compito di intrattenere le decine di milioni di persone che ogni anno si riuniscono davanti allo schermo per seguire l’evento sportivo più celebre al mondo.

Super Bowl 2021: il protagonista è The Weeknd

Jennifer Lopez e Shakira hanno dominato il palco del 2020 regalando una spettacolo in grado di catalizzare l’attenzione dei media per molti giorni, ora è il momento di pensare al futuro, più precisamente a chi dovrà prendere il testimone per i quindici minuti di musica più famosi al mondo.

The Weeknd sarà l’artista dell’Half Time Show del Super Bowl 2021. La notizia ha immediatamente conquistato i principali media internazionali entusiasmando il pubblico. Infatti, nel corso degli anni il cantante di Blinding Lights si è imposto come un fenomeno mediatico senza precedenti conquistando le classifiche di tutto il mondo.

Singolo dopo singolo l'artista, classe 1990, ha collezionato numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi anche tre dischi di platino per l’album Starboy grazie alla vendita di oltre tre milioni di copie.