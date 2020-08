The Weeknd pubblica “Smile” realizzata col compianto Juice WRLD

L'artista canadese rilascia la canzone inedita, intonata con il giovane rapper scomparso pochi mesi fa

The Weeknd, celebre cantautore canadese, ha rilasciato la sua nuova canzone inedita: si intitola “Smile” ed è stata realizzata insieme a Juice WRLD, il rapper scomparso lo scorso 8 dicembre ad appena 21 anni. L’autore di due grandi hit come “The Hills” e “Can’t Feel My Face”, entrambe capaci di raggiungere la prima posizione della Billboard Hot 100, si era prodigato in questa bella collaborazione con Jarad Anthony Higgins. Sembrava essere il preludio di una proficua intesa tra due grandi esponenti della musica internazionale, prima che un attacco epilettico avvenuto nell’aeroporto di Chicago stroncasse la vita del giovanissimo collega. Ad annunciare la collaborazione era stato lo stesso Juice WRLD con un tweet pubblicato l’11 settembre 2019: “Io e The Weeknd faremo un disco di diamante”. Il duetto è stato registrato ma purtroppo l’autore di “Lucid Dreams” non ha potuto assistere al suo (probabile) successo discografico. Non si tratta dell’unico lavoro pubblicato dopo la morte del cantautore statunitense, perché il 10 luglio è uscito l’album postumo “Legends Never Die” contenente 15 tracce, tra cui il featuring “Life’s a A Mess” realizzato con Halsey.

CHI È THE WEEKND? LE SUE CANZONI PIÙ FAMOSE Abel Makkonen Tesfaye è tra i cantanti R&B più famosi al mondo, ritenuto dalla critica come uno dei maggiori esponenti del genere a livello internazionale. Il 30enne canadese ha già venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e ha conquistato tre Grammy Award e otto Billboard Music Award. Con il brano “Earned It” ha ricevuto anche una nomination per il Premio Oscar come miglior canzone originale per la colonna sonora di “Cinquanta sfumature di grigio”. Il suo primo singolo di successo è stato “Can’t Feel My Face” nel 2015, accostato dalla critica alle opere di Michael Jackson. Pochi mesi dopo balzò in cima alle classifiche americane con “The Hills”, sempre tratto dal suo trionfale album “Beauty Behind the Madness”. Poi le indimenticabili “Starboy” e “I Feel It Coming”, entrambe nate dalla collaborazione con i Daft Punk. Fino ad arrivare a “Blinding Lights”, singolo tratto dal quarto album “After Hours” e che sta riscuotendo un grande successo.