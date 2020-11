Maluma & The Weeknd, è uscito il video di Hawái Remix

Pochi giorni fa il cantante colombiano ha pubblicato il video di Hawái Remix, nuova versione del brano estratto come secondo singolo dall’album Papi Juancho, certificato disco di platino in Messico per aver venduto più di 60.000 copie.

Maluma & The Weeknd: la collaborazione da milioni di visualizzazioni

approfondimento

“Hawái”, il nuovo singolo di Maluma parla della sua ex e di Neymar

Due degli artisti di maggior successo al mondo si sono uniti per regalare al pubblico un nuovo tormentone, stiamo ovviamente parlando di Maluma e The Weeknd che hanno deciso di riarrangiare il brano Hawái. La canzone si apre con un verso in inglese cantato dalla voce di Blinding Lights che lascia poi spazio a versi in spagnolo.

Nel giro di poco tempo il videoclip ha ottenuto un grande successo tanto da contare al momento oltre venti milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana.