Jennifer Lopez, pubblicato il teaser del nuovo film "Marry Me"

Jennifer Lopez continua ad arricchire la propria filmografia. La stella del pop continua a cimentarsi con il mondo del cinema, ottenendo eccellenti risultati. Basti pensare all’ultimo titolo giunto al cinema, “Le Ragazze di Wall Street”. Questi le ha consentito di ottenere nomination come miglior attrice non protagonista per i Golden Globe e gli Independent Spirit Awards.



Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram JLo ha annunciato ai propri fan l’arrivo a San Valentino di “Marry Me”, nuovo titolo che la vedrà affiancata da Owen Wilson e Maluma, popstar colombiana. Appuntamento fissato per il 12 febbraio 2021, almeno negli Stati Uniti. Si attende un annuncio, nei prossimi mesi, per capire se il lancio in Italia avverrà nello stesso periodo.

Il video è un breve teaser, che mostra poche scene del film, accompagnate da un estratto dell’inedito di Jennifer Lopez, che farà parte della colonna sonora della pellicola. Spazio inoltre anche ad altri inediti, come quelli di Maluma che, c’è da aspettarselo, duetterà con JLo.