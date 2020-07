“Hawái”, il nuovo singolo di Maluma parla della sua ex e di Neymar

Dopo la pubblicazione del singolo e l’uscita del video, ormai non ci sono più dubbi. “ Hawái ”, ultimo singolo di Maluma , racconta la separazione dell’artista da Natalia Barulich e soprattutto della nuova relazione della modella con Neymar, stella del Paris Saint Germain e della nazionale brasiliana di calcio. Nel testo sono tantissimi i riferimenti così come quelli presenti nel video uscito da pochi giorni. Proprio all’inizio del videoclip, l’attrice Yovanna Ventura pronuncia la frase “ La relazione sta diventando tossica ”, chiaro riferimento ad una frase di Natalia Barulich pronunciata a giugno durante un’intervista. La modella aveva parlato di una relazione tossica con Maluma perché lei aveva dato il 100% mentre in cambio non c’era stato lo stesso impegno.

La risposta di Maluma all’ex Natalia Barulich

Nella canzone "Hawái" invece Maluma commenta le foto che la ex ha pubblicato con Neymar sul suo Instagram. “L'immagine che hai postato dicendo che era il tuo cielo / Bambina, ti conosco bene, so che è stata caricata per farmi gelosa / Non ti dirò chi, ma qualcuno mi ha detto che ti hanno visto piangere”, le parole dell’artista. La coppia si è divisa ad ottobre dopo due anni di relazione. La modella e il cantante avevano pubblicato anche una nota per commentare l’accaduto: "Adoro Juan Luis (Maluma) molto ma in questo momento dobbiamo prenderci del tempo per noi stessi e le nostre carriere in modo che possiamo continuare a crescere come artisti e individui". A maggio, Natalia Barulích è apparsa sulla copertina di GQ Russia insieme a Neymar. Ha anche pubblicato una foto con il calciatore brasiliano con una didascalia che sembra una vera e propria frecciatina nei confronti dell’ex.