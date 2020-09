Jennifer Lopez annuncia due canzoni con Maluma: il video dell'annuncio

Jennifer Lopez ( FOTO ) e Maluma hanno annunciato ufficialmente la loro collaborazione per due canzoni: “ Pa’ Ti ” e “ Lonely ”. La popstar ha pubblicato un video teaser dove appare con il collega e dà appuntamento su TikTok per dare una sbirciatina dietro le quinte. L’appuntamento è per giovedì 24 settembre per saperne di più e conoscere la nuova musica proposta dai due artisti. Infatti non è stato ancora chiarito se si tratta della stessa canzone con due versioni in inglese e spagnolo o di due brani diversi. “Pa’ Ti” e “Lonely” rappresentano comunque il ritorno sulle scene musicali di Jennifer Lopez che ha scelto Maluma per lanciare il suo nuovo progetto discografico. Nel video pubblicato si può intravedere la storia che dovrebbe essere raccontata con Jennifer Lopez probabile vip e Maluma che interpreta la parte del bodyguard.

Un duetto con Jennifer Lopez dopo la collaborazione con Madonna

Nel frattempo Jennifer Lopez e Maluma hanno deciso di sorprendere i fan con un’altra collaborazione in attesa dell’uscita della pellicola. La voce di “Waiting For Tonight” aveva sorpreso il pubblico annunciando il lavoro in studio con Maluma, una notizia che ha subito entusiasmato milioni di persone. Infatti JLo aveva condiviso due scatti sul suo profilo Instagram che conta più di centoventicinque milioni di follower. In precedenza, circa un mese prima dell’annuncio della collaborazione, lo stesso Maluma aveva commentato alcuni scatti in studio di registrazione chiedendo alla cantante: “Cosa stai cucinando?”. Per la voce di “Felices los 4” si tratta della seconda collaborazione di spessore dopo quella instaurata con Madonna. I due artisti hanno collaborato prima per “Medellin”, primo estratto dell’album della cantante “Madame X” e poi hanno duettato in “Soltera”, singolo estratto dall’album “11:11” di Maluma.