J.Lo torna in studio: nuova musica in arrivo

Con alcuni post su Instagram, la cantante e attrice annuncia di essere al lavoro per pubblicare nuova musica

Jennifer Lopez (FOTO) è al lavoro per pubblicare nuova musica. A confermarlo è la stessa cantate e attrice con un post su Instagram dove si mostra in sala di registrazione e annuncia in un mix di inglese e spagnolo l’arrivo di una nuova canzone: "È estate e stiamo cucinando qualcosa di molto caldo". Jennifer Lopez appare in canotta bianca attillata e un paio di pantaloni di pelle, mostrando ancora una volta di essere in splendida forma. Nel messaggio che fa da didascalia alla foto ha aggiunto anche le emoji del fuoco e delle note. Nella stessa giornata ha pubblicato altri scatti mentre indossa degli stivali e ascolta alcune tracce registrate. Tra i commenti anche quello di Maluma, che chiede alla cantante “Cosa stai cucinando?” Tantissime le reazioni e i commenti dei fan di J.Lo, che può contare su 124 milioni di follower su Instagram.

Il possibile duetto con Ana Carballosa Sono trascorsi sei anni dall’ultimo album in studio di Jennifer Lopez, da quel momento però la cantante e attrice ha pubblicato solo singoli standalone. Tra questi c’è anche “Dinero”, nata dalla collaborazione con Cardi B e DJ Khaled, e “Love Make The World Go Round”, un duetto con Lin-Manuel Miranda. L'ultimo singolo di Jennifer Lopez è una canzone in lingua spagnola “Baila Conmigo”, versione rivisitata di una canzone di grande successo soprattutto in Colombia. Pubblicata lo scorso settembre, a febbraio ha conquistato il primo posto della classifica Billboard Dance. In un altro scatto Jennifer Lopez scrive: “Non vedo l’ora di farvi ascoltare ciò che stiamo facendo” e ha taggato Ana Carballosa. Entrambe hanno concluso il messaggio con “Pa’ ti” (per te) che potrebbe essere un indizio chiaro di quella sembra a tutti gli effetti una canzone in salsa latina da pubblicare in estate.