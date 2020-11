Marry Me, posticipata l’uscita del film con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, classe 1969, ha annunciato la nuova data di uscita del film che segna il suo ritorno sul grande schermo dopo il successo ottenuto con Le ragazze di Wall Street - Business Is Business

Marry Me: la data di uscita è stata sposata al 14 maggio 2021

approfondimento

Jennifer Lopez diventa Madonna: le foto su Instagram

Marry Me è il film che segna il ritorno della cantante, attrice, ballerina, imprenditrice e modella sul grande schermo. La pellicola, inizialmente prevista nelle sale cinematografiche statunitensi per il 14 febbraio 2021, andrà incontro a un cambiamento, come annunciato da Jennifer Lopez che ha rivelato la nuova data di distribuzione, ovvero il 14 maggio 2021.

La comunicazione è arrivata dalla cantante stessa (FOTO) tramite uno scatto inedito pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di centotrentatré milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra studi di registrazione, backstage, set, servizi fotografici e momenti di relax circondata dagli affetti più cari.