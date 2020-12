Blinding Lights, il remix di The Weeknd con Rosalia

Per celebrare un anno dalla sua uscita, The Weeknd e la superstar spagnola Rosalía hanno collaborato per un remix di "Blinding Lights". Tutto nasce durante la lavorazione del nuovo album dell’artista catalana, il successo dell’acclamatissimo “El mal querer”. The Weeknd ha anticipato la pubblicazione con post sui social media e il video ufficiale del brano creato durante la sessione fotografica nata per presentare la collaborazione.

Scritta da The Weeknd con Max Martin (il cantautore-produttore di maggior successo degli ultimi 25 anni) e Oscar Holter e prodotta dal trio con Jason "DaHeala" Quenneville e Ahmad "Belly" Balshe, la canzone ha registrato 4,5 miliardi di stream . The Weeknd canta del riaccendersi di una relazione e dell'importanza del suo partner. Il cantante menziona anche la città di Las Vegas, chiamata con il soprannome di "Sin City”.

“Blinding Lights” è la canzone più ascoltata dell'anno su Spotify e la nona canzone più ascoltata di tutti i tempi sulla piattaforma. Ha stabilito il record di canzone più longeva in Top 5 e Top 10 nei 62 anni di storia della Hot 100 di Billboard, inoltre è stata la più ascoltata sulla più grande rete radiofonica d'America, iHeartRadio, ed è stata utilizzata per numerosi spot ed eventi. Sono 19 i Paesi dove “Blinding Lights” ha conquistato il primo posto.

Il testo di “Blinding Lights” con Rosalia



La versione remix di “Blinding Lights” di The Weeknd e Rosalia aggiunge alcuni versi in spagnolo. Due strofe sono cantate dalla sola artista catalana, mentre una vede The Weeknd cimentarsi con la lingua spagnola. Ecco il testo della canzone:

Yo intenté llamar

Llevo mucho sola, la verdad

Maybe tú me enseñas cómo amar

Maybe

Ya no consumo na' (Na', na')

Y tú no tendrás que hacer too much

Si me rozas ya me encenderás

Bebé

[Pre-Chorus: The Weeknd & ROSALÍA]

I look around and

Sin City's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

[Chorus: The Weeknd, Both]

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

Hey, hey, hey

[Verse 2: The Weeknd]

I'm running out of time

'Cause I can see the sun light up the sky

So I hit the road in overdrive, baby, oh

[Pre-Chorus: The Weeknd]

The city's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

[Chorus: The Weeknd & ROSALÍA]

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

[Verse 3: ROSALÍA & The Weeknd]

Y en verdad yo te volví a llamar (Back to let you know)

Porque tengo algo que contar (Say it on the phone)

No te voy a soltar this time (Ooh)

[Chorus: The Weeknd & ROSALÍA, The Weeknd]

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

[Bridge: ROSALÍA]

Y llega, duermo con la luz abierta

Esperando pa' que vengas

Prefiero 'tar a tu vera

Y llega, duermo con la luz abierta

Esperando pa' que vengas

Prefiero 'tar a tu vera

[Outro: The Weeknd]

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch